Reprodução Instagram/@michellebolsonaro Michelle Bolsonaro foi internada; ex-primeira dama sentiu crises fortes de enxaqueca









A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou que Jair Bolsonaro está sem febre e apresenta boa aparência após visitá-lo na noite deste sábado (21), no Hospital DF Star, em Brasília. O ex-presidente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo.

“Já estou com o meu amor. Graças a Deus, ele está com uma cara boa e não teve febre. Estamos otimistas e confiantes de que a sonda vai ajudar bastante e de que amanhã ele estará bem melhor”, escreveu Michelle nas redes sociais.

A senadora eleita retornou de uma viagem a Israel e seguiu diretamente para o hospital. Na publicação, ela também pediu que apoiadores não acreditem em informações divulgadas por pessoas que não acompanham o quadro clínico do ex-presidente.

“Não se deixem levar por postagens de pessoas que não têm informações da equipe médica, pessoas que por serem pessimistas e sem fé, só enxergam amargura e o dessabor da vida”, afirmou.

Michelle também disse que ficará sem o celular enquanto estiver acompanhando o marido no hospital e que responderá às mensagens nos intervalos.

Bolsonaro está internado na UTI

Bolsonaro foi internado na sexta-feira (20), após apresentar fortes dores e distensão abdominal. Exames identificaram um quadro de abdômen agudo obstrutivo, com comprometimento do intestino delgado.

Segundo boletim divulgado pelo Hospital DF Star no sábado (21), o ex-presidente está clinicamente estável, consciente, orientado e respirando sem ajuda de aparelhos. O tratamento inclui hidratação, suspensão da alimentação por via oral, suporte nutricional e passagem de sonda gástrica.

A equipe médica ainda acompanha a evolução do quadro e não descarta a necessidade de uma nova cirurgia. Até a última atualização, não havia previsão de alta hospitalar.

Sonda retirou resíduos acumulados no estômago

O procedimento com sonda nasogástrica foi realizado para retirar líquidos e resíduos acumulados no estômago. Segundo Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, quase um litro de conteúdo foi retirado durante a madrugada de sábado.

A obstrução intestinal pode impedir parcial ou totalmente a passagem de alimentos, líquidos e gases pelo sistema digestivo. O problema pode estar relacionado a aderências internas, especialmente em pessoas que já passaram por cirurgias abdominais.

Bolsonaro enfrenta complicações intestinais desde o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018.