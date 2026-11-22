Imagem gerada por IA O sistema deve se formar entre a Região Sul e o Paraguai

O avanço de uma frente fria deve provocar uma nova rodada de temporais no Brasil neste domingo (22). A previsão indica chuva forte, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, p rincipalmente nos estados do Sul do país.

O sistema deve se formar entre a Região Sul e o Paraguai, aumentando as condições para tempestades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Em algumas áreas, as rajadas de vento podem ultrapassar os 80 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas para outras regiões do país. Há previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo em áreas de diferentes estados.

Quais regiões podem ter temporais?

No Rio Grande do Sul, há previsão de chuva forte, granizo e rajadas de vento que podem superar os 80 km/h.

No Paraná, os temporais podem atingir principalmente as regiões Sul, Oeste e Noroeste do estado. Já em Santa Catarina, a chuva deve ser mais intensa no Norte e no Vale do Itajaí.

Os três estados estão entre as áreas que exigem maior atenção neste domingo por causa das condições para tempestades.

Inmet emite alerta laranja para seis estados

O Inmet colocou em alerta laranja, que representa perigo, áreas do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e do interior de São Paulo. O aviso é válido para este domingo (22).

A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia . Também são esperados ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o instituto, as condições podem provocar cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O alerta envolve as seguintes regiões:

Paraná: Norte Pioneiro, Centro Ocidental, Noroeste, Norte Central, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro-Sul, Centro Oriental e Região Metropolitana de Curitiba.

Santa Catarina: Oeste e Norte Catarinense.

São Paulo: Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba, Marília, Assis, Itapetininga, Ribeirão Preto e Araraquara.

Mato Grosso do Sul: Leste, Centro-Norte, Sudoeste e Pantanais Sul-mato-grossenses.

Goiás: Sul Goiano.

Minas Gerais: Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Alerta amarelo inclui 19 estados e o Distrito Federal

Além do aviso laranja, o Inmet publicou um alerta amarelo de tempestade, classificado como perigo potencial. O comunicado é válido para segunda-feira (23), da meia-noite às 23h59.

A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

reprodução/ inmet As condições podem provocar cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.





De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O aviso inclui áreas de 19 estados e do Distrito Federal, nas cinco regiões do país:

Norte: Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Nordeste: Bahia, Maranhão e Piauí.

Centro-Oeste: Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Sudeste: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Sul: Paraná e Santa Catarina.

Em São Paulo, o alerta inclui regiões como Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Araraquara, Piracicaba, Itapetininga, Vale do Paraíba e Região Metropolitana da capital.

Veja as recomendações durante tempestades

Diante da previsão de chuva forte e ventos intensos, o Inmet orienta a população a tomar alguns cuidados para evitar acidentes:

Não fique embaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Evite estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Não use aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Como ficam as temperaturas neste domingo?

Apesar da previsão de chuva em diferentes regiões, algumas capitais devem registrar temperaturas elevadas neste domingo (22).

Em São Paulo, os termômetros podem marcar entre 21°C e 31°C. No Rio de Janeiro, a previsão indica temperaturas entre 23°C e 35°C, com sol entre nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite.

Em Brasília (DF), a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 28°C, com possibilidade de chuva. Já em Cuiabá (MT), as temperaturas devem variar entre 26°C e 36°C, com chance de pancadas de chuva e trovoadas.