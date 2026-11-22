Reprodução Obras de drenagem e recuperação ambiental no Aeroporto de Cargas de Anápolis têm como alvo uma área degradada de 160 hectares

Uma área equivalente a cerca de 224 campos de futebol integra o projeto de recuperação ambiental do Aeroporto de Cargas de Anápolis, em Goiás. Anunciadas pelo governo estadual em outubro de 2025, as intervenções abrangem 160 hectares atingidos por erosões, com investimento previsto de R$ 38 milhões. A recuperação é uma das etapas necessárias para viabilizar a nova estrutura aeroportuária destinada ao transporte de mercadorias.

A área prevista para recuperação corresponde a 1,6 milhão de metros quadrados. A comparação com campos de futebol considera as dimensões de 105 metros de comprimento por 68 metros de largura.

Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), estudos técnicos identificaram falhas na drenagem das obras realizadas entre 2010 e 2012. A condução inadequada da água da chuva teria provocado o avanço das erosões, que chegaram à formação de voçorocas, grandes sulcos abertos no terreno.

Canais, recuperação do solo e revegetação

A intervenção combina obras de drenagem e recuperação ambiental. O objetivo é controlar o escoamento da chuva, reduzir o transporte de terra para os cursos d’água e permitir a recomposição da vegetação nas áreas degradadas.

Durante vistoria em janeiro de 2026, os técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) acompanharam a construção de um canal de drenagem de 1.800 metros e a complementação de outros 900 metros em um canal iniciado anteriormente. Os serviços também incluíam uma lagoa de detenção de água, recuperação do solo, revegetação e desassoreamento do Ribeirão Extrema, cuja nascente fica nas proximidades da cabeceira da pista.

A lagoa permite reter temporariamente a água da chuva. Os canais e os dispositivos de redução de velocidade ajudam a conduzir o escoamento de forma controlada. O projeto divulgado pela Goinfra também prevê terraços em nível, estruturas no terreno que favorecem a infiltração da água.

A execução estava a cargo do Consórcio Aeroporto, formado por Ibiza Construtora, CTA Empreendimentos e OCC Construções e Participações, sob responsabilidade da Goinfra.

Pista existente é diferente da estrutura de cargas

O projeto de ampliação precisa ser diferenciado da infraestrutura já cadastrada em Anápolis. O sistema de informações aeronáuticas do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) identifica o aeródromo pelo código SWNS, sob administração da Infraero, com pista asfaltada de 1.218 metros de comprimento por 45 metros de largura e horário de funcionamento publicado.

Esse registro não equivale à liberação da nova pista de aproximadamente três quilômetros prevista para a estrutura de cargas. A pista maior não aparece no cadastro consultado pela reportagem, e não foi localizada confirmação oficial de sua homologação nas fontes pesquisadas.

Governo anunciou meta para 2026

Em outubro de 2025, a Goinfra anunciou como metas para 2026 a homologação parcial da nova pista para pousos e decolagens e a ampliação da infraestrutura. A agência vinculou o avanço do empreendimento à recuperação dos danos ambientais.

Em fevereiro de 2026, durante a inauguração do Anel Viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), Daniel Vilela, então vice-governador, afirmou que a recuperação ambiental estava em fase final e que havia tratativas com a Infraero para concluir a infraestrutura aeroportuária.

Já em setembro, durante sabatina na Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Vilela apontou o início das operações de cargas como prioridade.

Iniciada em 2010, a construção da estrutura de cargas está ligada à proposta de ampliar a capacidade logística de Anápolis, município que abriga o Daia. Permanecem sem confirmação, nas publicações consultadas, a conclusão da recuperação ambiental, o cronograma das intervenções restantes e a data para início das operações na nova pista.