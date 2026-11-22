Reprodução/redes sociais Pescadores exibem o cumurupim na praia de Barra do Cunhaú, em Canguaretama (RN)

Uma pescaria movimentou a praia de Barra do Cunhaú, em Canguaretama, litoral do Rio Grande do Norte, neste sábado (21). Os pescadores, um adolescente de 15 anos e seu tio, pegaram um peixe da espécie camurupim, pesando aproximadamente 80 quilos.

A pescaria aconteceu na região conhecida como Boca da Barra, um dos pontos de encontro das águas do rio com o mar.

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O que chamou a atenção foi o tamanho do exemplar e também o equipamento utilizado pelos pescadores para realizar a pescaria; a pescaria foi feita com o auxílio de um molinete, equipamento bastante utilizado na pesca esportiva, composto por um carretel que armazena e recolhe a linha, acoplado à vara de pesca.

O molinete permite controlar a saída da linha e oferecer resistência durante a briga com o peixe, por meio de um mecanismo de freio.

O camurupim é conhecido por oferecer muita resistência quando fisgado na pescaria .

Megalops atlanticus



O camurupim ( Megalops atlanticus), também conhecido como tarpão, pirapema ou pema, é um peixe de grande porte encontrado no oceano Atlântico.

Reconhecido pelo corpo alongado, pelas escamas grandes e prateadas e pela força, pode atingir mais de 2 metros de comprimento. Os exemplares adultos costumam medir entre 1 e 1,7 metro e pesar de 30 a 70 quilos, embora indivíduos maiores possam ultrapassar 100 quilos.

Os maiores registros da espécie chegam a aproximadamente 2,5 metros de comprimento e 160 quilos.

No Brasil, o camurupim é encontrado principalmente nas regiões Norte e Nordeste, mas também ocorre no Sudeste. Habita águas costeiras, manguezais, estuários, baías e desembocaduras de rios, podendo viver tanto em água salgada quanto salobra e doce.

A espécie também está presente no Caribe, no Golfo do México e na costa atlântica da África.

Uma das características curiosas do peixe é a capacidade de r espirar ar atmosférico. Por meio de uma estrutura adaptada da bexiga natatória, consegue absorver oxigênio diretamente da superfície, o que permite sua sobrevivência em ambientes com baixa concentração de oxigênio na água.