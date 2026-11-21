Eugenio Hansen, OFS / Wikimedia Commons Ponte da Lapa, sobre o Rio Vermelho, aparece no poema ‘Minha cidade’, de Cora Coralina

Goiás reúne pontes de madeira que fazem parte tanto dos caminhos rurais quanto da memória de suas cidades. Em levantamento divulgado pelo governo estadual em 2021, eram 570 estruturas desse material na malha rodoviária. Algumas travessias urbanas têm outra importância: tornaram-se referências históricas e culturais. Na cidade de Goiás, uma delas, sobre o Rio Vermelho, entrou para a literatura brasileira.

Conhecida como Ponte da Lapa, a passagem está ligada ao universo da escritora e poeta Cora Coralina. Nascida em 1889, na Casa Velha da Ponte, às margens do Rio Vermelho, Cora incorporou a travessia ao poema “Minha cidade”, do livro “Poemas dos becos de Goiás e estórias mais”, publicado originalmente em 1965.

“Eu sou aquela

menina feia da

ponte da Lapa.

Eu sou Aninha.”

Nos versos, a ponte se transforma em referência da própria identidade da autora. Integra a paisagem de sua infância e o universo de ruas, becos e casas que ela levou para a literatura. A residência onde nasceu abriga hoje o Museu Casa de Cora Coralina, dedicado à preservação de sua memória.

A travessia também ajuda a compreender a organização da antiga Vila Boa. Um estudo publicado nos Anais do Museu Paulista identifica a passagem como Ponte do Meyo, ou Ponte da Lapa. Na configuração histórica descrita pela pesquisa, ela dava acesso à Igreja de Nossa Senhora da Lapa e a caminhos como a Rua das Flores e a Rua Direita, em direção ao Largo da Matriz.

A importância da ponte vai além da associação com a escritora. Pesquisa da Universidade Estadual de Goiás a descreve como uma estrutura de madeira que une as duas partes da cidade e funciona como ponto de encontro e referência para os moradores.

Pirenópolis e a memória de Meia Ponte

Em Pirenópolis, outra travessia de madeira integra a paisagem histórica. Sobre o Rio das Almas, a Ponte do Carmo conecta o centro ao bairro de mesmo nome e aparece entre as referências culturais registradas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atribui ao intendente Sebastião Pompeu de Pina a construção da ponte entre 1899 e 1903. A passagem faz parte do caminho entre o núcleo central da cidade e a região da Igreja de Nossa Senhora do Carmo.





Eugenio Hansen, OFS / Wikimedia Commons Ponte do Carmo, em Pirenópolis

Antes de receber o nome atual, Pirenópolis era conhecida como Meia Ponte. A mudança ocorreu em 1890, em homenagem à Serra dos Pireneus. O nome antigo permanece na memória local e ajuda a apresentar ao visitante uma cidade cuja história se desenvolveu às margens do Rio das Almas.

O Iphan também inclui a Ponte Pênsil Dona Benta entre as construções históricas do conjunto protegido de Pirenópolis. As travessias se somam a igrejas, casarões e outros edifícios que registram diferentes momentos da formação urbana.

A antiguidade de uma passagem, porém, não significa que todas as peças de madeira existentes hoje sejam originais. Reparos, substituições e reconstruções fazem parte da conservação dessas estruturas. A história do lugar pode ser muito mais antiga do que os materiais que sustentam a travessia.

Das pontes históricas às estradas atuais

Fora dos centros históricos, as pontes têm papel direto na circulação de moradores, no transporte escolar e no escoamento da produção rural. Nessas vias, a conservação precisa acompanhar as condições de uso e as características de cada estrutura.

Em janeiro de 2025, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informou ter mapeado 504 pontos para substituir pontes de madeira por estruturas de concreto ou bueiros celulares. Estes últimos são passagens, geralmente de concreto e com seção retangular, que permitem o escoamento da água sob a estrada, conforme as necessidades do local.

O levantamento se refere a intervenções planejadas. Não representa um balanço de obras concluídas nem uma contagem das pontes históricas de Goiás.

A substituição de estruturas já aparecia nos planos do governo em 2021, quando foi anunciada a meta de implantar ou substituir 180 pontes até o fim de 2022. Em fevereiro de 2024, o Estado informou que uma primeira etapa do programa Goiás em Movimento — Eixo Pontes havia construído 54 travessias em 13 municípios, com aporte de R$ 21,8 milhões. Na ocasião, anunciou uma nova ação de R$ 200 milhões para substituir cerca de 500 pontes de madeira.

Madeira exige conservação

O uso da madeira, por si só, não indica que uma ponte esteja insegura. A avaliação depende do projeto, das condições das peças, das cargas que a estrutura recebe e da manutenção.

A umidade pode favorecer fungos que provocam apodrecimento, enquanto cupins e outros organismos também podem deteriorar a madeira. Orientações técnicas da Universidade de São Paulo destacam a importância do tratamento preservativo e dos cuidados com a exposição à água para prolongar a vida útil do material.

Nas pontes, inspeções devem observar também vigas, apoios, guarda-corpos, drenagem e sinais de deformação. O cuidado permite avaliar as condições de uso e identificar a necessidade de reparos.

A reportagem solicitou à Goinfra o número atualizado de pontes e o balanço das substituições, mas não recebeu retorno até última edição.



