Divulgação Ferrovia Norte-Sul integra corredor que conecta a produção goiana ao Porto de Santos, em São Paulo

A Ferrovia Norte-Sul conecta a produção de Goiás ao Porto de Santos, no litoral paulista, por um corredor que recebeu R$ 4 bilhões em investimentos da Rumo entre a concessão, em 2019, e a conclusão das obras, em 2023. Os recursos foram aplicados em infraestrutura, terminais, locomotivas e vagões dos trechos central e sul, que atravessam diferentes estados. Em território goiano, essa estrutura atende ao escoamento agrícola e amplia o transporte de fertilizantes e combustíveis.

Batizado pela concessionária de Malha Central, o trecho liga Porto Nacional, no Tocantins, a Estrela d’Oeste, em São Paulo. Nesse ponto, os trens acessam a Malha Paulista para seguir até Santos. A conexão permite que cargas embarcadas no interior do país alcancem o porto por uma sequência de linhas ferroviárias.

Segundo a Rumo, a construção de terminais e as intervenções de infraestrutura geraram mais de 5 mil empregos diretos e indiretos em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. O número corresponde à fase de obras e não ao quadro atual de trabalhadores da ferrovia. No período, a empresa também informou ter construído quatro pontes e inaugurado três terminais.

Do caminhão ao trem

Em Goiás, o terminal de Rio Verde ajuda a explicar como funciona essa ligação. A unidade integra o transporte rodoviário ao ferroviário: recebe cargas trazidas por caminhões e permite que elas prossigam de trem. Segundo a concessionária, o terminal funciona 24 horas por dia e tem capacidade para movimentar até 11 milhões de toneladas por ano. O número indica o potencial da estrutura, não a quantidade efetivamente movimentada.

A operação inclui soja e milho, além de fertilizantes destinados à região produtora. Em 2026, a companhia também destacou o recebimento de diesel e gasolina e o transporte de etanol para Paulínia, no interior paulista. Assim, o corredor atende tanto à saída de produtos goianos quanto à chegada de insumos e combustíveis.

Participação maior no escoamento

Os dados mais recentes da Rumo mostram avanço no transporte de soja, milho e farelo originados em Goiás. De janeiro a setembro de 2026, foram 4,4 milhões de toneladas, ante 4,2 milhões no mesmo período de 2025. Segundo o balanço divulgado em 12 de novembro, a alta foi de 4,8%.

Nesse recorte, a participação da empresa no mercado acompanhado pelo relatório passou de 26% para 33%. Os números abrangem cargas com origem em Goiás transportadas pela Rumo e não representam, isoladamente, toda a movimentação da Norte-Sul.

O desempenho, porém, não foi uniforme ao longo do ano. No terceiro trimestre, o volume caiu de 1,6 milhão para 1,3 milhão de toneladas na comparação com 2025. A companhia atribuiu o cenário goiano à quebra da safra de milho e à redução dos volumes destinados à exportação. Mesmo com a queda, sua participação no período aumentou, porque o volume dos demais operadores recuou mais.

Novos terminais e conexão com a indústria

A expansão dos pontos de embarque é outra frente de mudança. Em publicação de 2026, a Rumo informou a inauguração do terminal de Porangatu, no norte goiano, voltado ao transporte de farelo de soja. A estrutura acrescenta uma opção de acesso à ferrovia para essa cadeia produtiva.

Em Palmeiras de Goiás, a companhia anunciou uma operação em parceria com a cooperativa Comigo, associada a uma nova fábrica com estrutura ferroviária dedicada à exportação de farelo pelo Porto de Santos. A previsão divulgada era de inauguração entre o fim de 2026 e o início de 2027.

Outra ligação em construção poderá ampliar o alcance da rede. A Ferrovia de Integração Centro-Oeste , a FICO, tem um trecho em implantação entre Água Boa, em Mato Grosso, e Mara Rosa, em Goiás, onde se conectará à Norte-Sul. O empreendimento inclui uma ponte ferroviária sobre o Rio Araguaia , na divisa dos dois estados.

O Panorama Logístico de Goiás, publicado pela Infra S.A. em março de 2026, também aponta a futura integração com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, como caminho para diversificar o acesso aos portos, com uma rota até o litoral baiano. Essa conexão permanece como perspectiva de expansão, dependente da implantação dos trechos previstos.



