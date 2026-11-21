Reprodução/ Ronaldo Pinheiro Cavalo morreu após ser arrastado pela força do vento

Um cavalo morreu após ser arrastado pela força do vento e arremessado contra a parede de um prédio durante a tempestade que atingiu Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, na madrugada da última sexta-feira (20). O caso aconteceu na região central do município.

O corpo do animal foi encontrado em uma rua, em frente ao edifício, e retirado na manhã deste sábado (21). Imagens registradas pelo repórter Ronaldo Pinheiro, do JAC News, mostram o cavalo caído no chão e os danos causados pelo impacto na parede do prédio. A cena chama a atenção para a intensidade dos ventos que atingiram a cidade.

Veja o vídeo:





Temporal provocou estragos na cidade

Tupanciretã foi atingida por uma supercélula de tempestade, acompanhada de granizo e rajadas de vento de pelo menos 114 km/h. A Defesa Civil e os órgãos de meteorologia ainda analisam os estragos para confirmar tecnicamente se houve a formação de um tornado.

De acordo com um balanço da Defesa Civil, três pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas. O temporal também deixou cerca de 5 mil residências destelhadas e provocou falta de energia elétrica. Os serviços de telefonia e internet também foram afetados.

O governo federal determinou o deslocamento de uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres da Defesa Civil Nacional para a cidade gaúcha. A equipe vai apoiar as ações de atendimento à população, agilizar o reconhecimento federal da situação de emergência e viabilizar a liberação de recursos para o socorro às vítimas.

