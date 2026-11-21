Reprodução/ Instagram O ex-presidente Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. A informação foi divulgada em boletim médico, nesta tarde de sábado (21).

Ainda de acordo com o boletim, assinado pela equipe medida que atende o ex-presidente, foram iniciadas medidas clínicas como hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica.

“No momento, [Jair Bolsonaro] encontra-se estável clinicamente, consciente, orientado e em respiração espontânea. Não há previsão de alta hospitalar até o momento”, diz o texto.

O ex-presidente foi internado nesta sexta-feira (20), com dor e distensão abdominal. Ele deixou sua residência em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar humanitária desde março deste ano, sob escolta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após avaliação do médico cardiologista Brasil Caiado.

De acordo com a equipe, exames feitos no hospital identificaram uma obstrução parcial no intestino delgado associada a aderências na parede abdominal.

Visita dos filhos

Nesta manhã, seus advogados solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que três de seus filhos possam visitá-lo diariamente durante a internação no Hospital DF Star, O pedido inclui Carlos Bolsonaro, Jair Renan e Laura Bolsonaro. Dois dos filhos mais velhos do ex-presidente, Flávio e Eduardo, estão nos Estados Unidos.

A solicitação foi apresentada em caráter de urgência e, pouco tempo depois, Moraes atendeu o pedido da defesa do ex-presidente, que recebeu a visita de Carlos Bolsonaro (PL), eleito senador por Santa Catarina.

Ainda nesta manhã, ele publicou em suas redes sociais, uma foto do pai. Na imagem, Jair Bolsonaro aparece com uma sonda nasogástrica, utilizada para retirar conteúdo acumulado no estômago. A sonda também pode ser utilizada para administrar alimentação, líquidos e medicamentos.

Na publicação, Carlos diz que Jair passou por períodos agudos de mal-estar e que mais de 1 litro de resíduos foi retirado do seu estômago pela sonda.

“Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final. Não quero mencionar o que ele balbuciava enquanto a utilizavam inicialmente, mas fica cravado em minha mente. Nos momentos mais difíceis deste processo, já houve mais de 1 litro de vômito e sucção contínua via sonda em períodos agudos de mal-estar", afirma o senador eleito.

E continuou descrevendo o estado de saúde de Jair Bolsonaro, sem descartar a possibilidade do pai passar por nova cirurgia.

“Nesta gangorra, quando os efeitos dos medicamentos passam, a ânsia de vômito visivelmente volta, a barriga novamente distende, as dores se avolumam com os soluços e a preocupação com broncoaspiração aumenta, além da desidratação que podem decorrer em outros problemas que se tornam mais graves... As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada de Adélio”, acrescentou, se referindo à facada que o pai levou em 6 de semebro, em 2028, em Juiz de Fora (MG), durante a campanha presidencial.

A ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL), que está em Israel com um grupo de evangélicos em período de descanso, anunciou que conversou com o médico Brasil Caiado e que retornará ao Brasil ainda neste sábado (21).