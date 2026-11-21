Divulgação: Sec. de Cultura de Petrolândia Ruínas da submersa estrutura se tornaram cartão-postal da cidade

Um passeio de barco em um lago vasto, formado pelas águas do Rio São Francisco, em meio ao que parece ser uma imensidão vazia, até surgir a imagem de uma igreja sobre a água. A ruína passa sensação de solidão, o que combina com o que se esperam quando se pensa no árido sertão de Pernambuco, apesar de estar abordo de um barco em um lago com muita água. A solidão da igreja engana à primeira vista, já que é acompanhada de antigos casarões e remanescentes do que um dia já foi uma cidade, agora submersa.

se tornou umaapós “sumir do mapa” há cerca de 40 anos, quando a cidade foi inundada pela construção de umaem 1988, dando origem aoe à popularmente conhecida “”.

A cidade, porém, não sumiu nem foi abandonada. A sede municipal foi transferida e reassentada próximo de onde nasceu, no século XVIII, e deixou os vestígios da antiga ocupação. Ase tornou cartão-postal e símbolo da história local.

O empreendimento foi realizado pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), que construiu a, cujo reservatório mudou completamente a paisagem daquele lugar.

A construção da usina começou na década de 1970 e o lago inundou localidades entre Pernambuco e Bahia. Itacuruba, por exemplo, também foi afetada no estado, além de Rodelas e Barra do Tarrachil, na Bahia.

Um levantamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) aponta que cerca dedos locais engolidos pela água.

Na mesma época, a “” começou a ser construída, para onde boa parte da população migrou, às margens da

O apelido “Atlântida brasileira” faz referência a uma cidade escondida nas profundezas do oceano segundo a mitologia ocidental. Hoje, as ruínas recebem turistas que querem ver como a cidade ficou sob as águas e conta a história de como tudo aconteceu. Além da igreja, outras atrações são ae a





Como era a cidade?

A cidade homenageia Dom Pedro II e tem fortes raízes coloniais. A população se estruturou às margens férteis do Rio São Francisco, com uma vida ligada à produção rural, comércio, religião e uma vida comunitária.

Divulgação: Sec. de Cultura de Petrolândia Antiga Petrolândia era uma cidade pequena, com comércio modesto: por volta de 20 estabelecimentos, entre padarias, bodegas, drogarias e mercearias





Em comum, todos moradores tinham alguma relação com as águas do rio, seja por atividades econômicas como pesca e planto, ou pelo transporte. Ainda, a pequena cidade possuía relação com a ferrovia da Estrada de Ferro Paulo Afonso.

A rota ajudou a conectar a isolada cidade de outras regiões para relações comerciais, sendo outra opção além do cavalo, burro ou canoas.

O que aconteceu com os moradores?

Para construção da hidrelétrica, uma área de 83.400 hectares foi inundada e formou o Lago Itaparica, que se estende por 150 quilômetros entre dois estados.

A Companhia precisou negociar com trabalhadores e produtores rurais reassentamentos e terras. A ideia era dar possibilidade para que continuassem com suas atividades econômicas, tendo sustento e subsistência para comporem uma nova cidade.

Divulgação: Sec. de Cultura de Petrolândia Barragem da Usina Hidrelétrica de Itaparica





Segundo documentos do Tribunal de Contas da União (TCU), 6.100 famílias passaram por reassentamento rural, enquanto 4.400 por urbano, em um acórdão assinado entre a CHESF e o Polo Sindical de Trabalhadores Rurais do Submédio São Francisco.

As novas cidades construídas foram: Petrolândia e Itacuruba, em Pernambuco, Rodelas, na Bahia, e o povoado de Barra do Tarrachil, também na Bahia, munidas de saneamento básico, energia elétrica, escolas, hospitais, segurança pública, abastecimento de água, igrejas, praças de esportes e prédios da administração pública Documento do TCU sobre acórdão





Projetos de irrigação também foram construídos para atender as necessidades das agriculturas familiares. O programa, contudo, enfrentou problemas para implementação, desde infertilidades das terras oferecidas a atrasos nas entregas dos lotes e deficiências no abastecimento de água.

Impasses ainda seguem de pé. Em 2023, a Câmara dos Deputados informou que ainda existiam problemas fundiários e ambientais que impediam a transferência definitiva dos empreendimentos de irrigação.

Segundo uma reportagem da Câmara, trabalhadores apontam que ainda não receberam plenamente o que foi prometido em acordo, e cita a suspensão de uma mesa de negociações entre 2015 e 2016.

O símbolo da antiga cidade

O principal atrativo turístico da cidade submersa é a Igreja Sagrado Coração de Jesus. É possível fazer passeios de lancha, catamarã ou para mergulho no local. Antes das águas, uma vila chamada Barreiras existia ao entorno da igreja.

Divulgação: Sec. de Cultura de Petrolândia Igreja ficava em uma vila chamada Barreiros





O Lago de Itapiraca também deu origem a praias e ilhas de água doce no meio do Sertão. Outras opções frequentemente inclusas nos passeios da região são a Ilha do Rarrá e a Praia do Sobrado.

A ilha é acessada por barco e oferece locais de banho e lazer, em uma paisagem que contrasta a caatinga e o semiárido dos arredores com as águas do lago. Ela pertence à cidade de Glória (BA).

Já a praia fica na zona rural de Petrolândia e também inclui rochas na paisagem artificialmente criada após o represamento. Ela também oferece o Sítio Arqueológico do Letreiro do Sobrado, conhecido por suas inscrições rupestres.