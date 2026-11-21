Um passeio de barco em um lago vasto, formado pelas águas do Rio São Francisco, em meio ao que parece ser uma imensidão vazia, até surgir a imagem de uma igreja sobre a água. A ruína passa sensação de solidão, o que combina com o que se esperam quando se pensa no árido sertão de Pernambuco, apesar de estar abordo de um barco em um lago com muita água. A solidão da igreja engana à primeira vista, já que é acompanhada de antigos casarões e remanescentes do que um dia já foi uma cidade, agora submersa.Petrolândia se tornou uma atração turística após “sumir do mapa” há cerca de 40 anos, quando a cidade foi inundada pela construção de uma usina hidrelétrica em 1988, dando origem ao Lago de Itaparica e à popularmente conhecida “Atlântida brasileira”.A cidade, porém, não sumiu nem foi abandonada. A sede municipal foi transferida e reassentada próximo de onde nasceu, no século XVIII, e deixou os vestígios da antiga ocupação. A igreja do Sagrado Coração de Jesus se tornou cartão-postal e símbolo da história local.O empreendimento foi realizado pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), que construiu a Usina de Luiz Gonzaga, cujo reservatório mudou completamente a paisagem daquele lugar.A construção da usina começou na década de 1970 e o lago inundou localidades entre Pernambuco e Bahia. Itacuruba, por exemplo, também foi afetada no estado, além de Rodelas e Barra do Tarrachil, na Bahia.Um levantamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) aponta que cerca de 40 mil pessoas foram reassentadas dos locais engolidos pela água.Na mesma época, a “nova Petrolândia” começou a ser construída, para onde boa parte da população migrou, às margens da BR-316.O apelido “Atlântida brasileira” faz referência a uma cidade escondida nas profundezas do oceano segundo a mitologia ocidental. Hoje, as ruínas recebem turistas que querem ver como a cidade ficou sob as águas e conta a história de como tudo aconteceu. Além da igreja, outras atrações são a Praia do Sobrado e a Ilha de Rarrá.
Como era a cidade?
A cidade homenageia Dom Pedro II e tem fortes raízes coloniais. A população se estruturou às margens férteis do Rio São Francisco, com uma vida ligada à produção rural, comércio, religião e uma vida comunitária.
Em comum, todos moradores tinham alguma relação com as águas do rio, seja por atividades econômicas como pesca e planto, ou pelo transporte. Ainda, a pequena cidade possuía relação com a ferrovia da Estrada de Ferro Paulo Afonso.
A rota ajudou a conectar a isolada cidade de outras regiões para relações comerciais, sendo outra opção além do cavalo, burro ou canoas.
O que aconteceu com os moradores?
Para construção da hidrelétrica, uma área de 83.400 hectares foi inundada e formou o Lago Itaparica, que se estende por 150 quilômetros entre dois estados.
A Companhia precisou negociar com trabalhadores e produtores rurais reassentamentos e terras. A ideia era dar possibilidade para que continuassem com suas atividades econômicas, tendo sustento e subsistência para comporem uma nova cidade.
Segundo documentos do Tribunal de Contas da União (TCU), 6.100 famílias passaram por reassentamento rural, enquanto 4.400 por urbano, em um acórdão assinado entre a CHESF e o Polo Sindical de Trabalhadores Rurais do Submédio São Francisco.
As novas cidades construídas foram: Petrolândia e Itacuruba, em Pernambuco, Rodelas, na Bahia, e o povoado de Barra do Tarrachil, também na Bahia, munidas de saneamento básico, energia elétrica, escolas, hospitais, segurança pública, abastecimento de água, igrejas, praças de esportes e prédios da administração pública Documento do TCU sobre acórdão
Projetos de irrigação também foram construídos para atender as necessidades das agriculturas familiares. O programa, contudo, enfrentou problemas para implementação, desde infertilidades das terras oferecidas a atrasos nas entregas dos lotes e deficiências no abastecimento de água.
Impasses ainda seguem de pé. Em 2023, a Câmara dos Deputados informou que ainda existiam problemas fundiários e ambientais que impediam a transferência definitiva dos empreendimentos de irrigação.
Segundo uma reportagem da Câmara, trabalhadores apontam que ainda não receberam plenamente o que foi prometido em acordo, e cita a suspensão de uma mesa de negociações entre 2015 e 2016.
O símbolo da antiga cidade
O principal atrativo turístico da cidade submersa é a Igreja Sagrado Coração de Jesus. É possível fazer passeios de lancha, catamarã ou para mergulho no local. Antes das águas, uma vila chamada Barreiras existia ao entorno da igreja.
O Lago de Itapiraca também deu origem a praias e ilhas de água doce no meio do Sertão. Outras opções frequentemente inclusas nos passeios da região são a Ilha do Rarrá e a Praia do Sobrado.
A ilha é acessada por barco e oferece locais de banho e lazer, em uma paisagem que contrasta a caatinga e o semiárido dos arredores com as águas do lago. Ela pertence à cidade de Glória (BA).
Já a praia fica na zona rural de Petrolândia e também inclui rochas na paisagem artificialmente criada após o represamento. Ela também oferece o Sítio Arqueológico do Letreiro do Sobrado, conhecido por suas inscrições rupestres.