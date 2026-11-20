Reprodução/PRF Veículo em que viajavam as duas vítimas ficou totalmente destruído

Uma mulher de 28 anos e sua filha adolescente, de 12 anos, morreram nesta sexta-feira (20) vítimas de uma colisão frontal entre um caminhão Ford F-350 e uma Chevrolet Blazer, em José Bonifácio, entre Jaci e Ubarana, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 14 horas, no km 108 da BR-153, a Rodovia Transbrasiliana, também conhecida como Belém-Brasília.

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Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, as marcas na pista dão indícios de que o caminhão teria entrado na contramão durante uma tentativa de ultrapassagem e atingido de frente a Blazer, que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, o caminhão foi arremessado para fora da pista.

O motorista do caminhão, de 24 anos, e o motorista da Blazer, de 47, foram socorridos em estado grave e

O motorista da Blazer, de 47 anos, ficou preso às ferragens e foi resgatado pelas equipes de resgate em estado grave. A mãe e a filha que o acompanhavam morreram no local.

O motorista Ford F-350, de 24 anos, foi socorrido por pessoas que estavam no local antes da chegada das equipes.

Ambos foram encaminhados ao Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Interdição

O acidente provocou a interdição total da pista e um congestionamento de aproximadamente dois quilômetros. O trânsito seguiu no sistema de pare e siga até por volta das 18h00, quando a pista foi liberada totalmente.

Por volta das 18h45, a pista foi novamente interditada parcialmente, por 45 minutos, para remoção dos veículos acidentados. Em seguida, foi totalmente liberada para o tráfego de veículos.

As causa do acidente serão investigadas.