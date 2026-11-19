Reprodução/Agência Senado Pregão prevê aquisição de iPhones e celulares de outros modelos para uso dos senadores

A presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), desembargadora Maria do Carmo Cardoso, decidiu nesta quinta-feira (19) suspender a liminar que proibia a compra de 95 iPhones para os senadores.

A decisão autoriza a realização do pregão orçado em R$ 4,95 milhões para a compra dos aparelhos e dá um prazo de 72 horas para o Senado e o Ministério Público Federal (MPF) se manifestem sobre a questão.

A desembargadora também retirou a multa diária de R$ 50 mil prevista anteriormente na primeira instância, em caso de descumprimento da liminar.

Na justificativa da decisão, a presidente do TRF-1 alega que manter a suspensão poderia comprometer a transição para a nova legislatura, levar à perda das condições comerciais já obtidas e gerar impacto aos cofres públicos.

O pregão

O pregão inclui contratação de serviços de telefonia por quatro anos, 675 linhas telefônicas, 95 aparelhos iPhones 18 Pro, com substituição após dois anos, além de 330 smartphones de outros modelos, chips, modems, ligações e planos de roaming internacional.

Segundo o Senado, três operadoras participaram e duas disputaram efetivamente o contrato. A Claro ficou em primeiro lugar, com proposta cerca de 18% abaixo do valor estimado.

Com a decisão, o Senado pode concluir a licitação e assinar o contrato.

A liminar

O próprio TRF-1 havia suspendido o processo na quarta-feira (18) a pedido do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Em nota divulgada à imprensa, o deputado critica o que ele chama de “licitação milionária” e afirma que há “indícios de ilegalidade e violação aos princípios da economicidade e da moralidade administrativa”.

“Quem quiser trocar de iPhone a cada dois anos que pague com o próprio salário. Dinheiro público não pode ser usado para bancar luxos de políticos”, diz a nota.

Na decisão que suspendeu o pregão, o juiz Arthur Pinheiro Chaves questionava a necessidade imposta de que os aparelhos destinados aos senadores e diretores da casa sejam do sistema operacional iOS.

Em nota, o Senado Federal afirmou que o pregão segue modelo padrão da Administração Pública e que o senador que não quiser, pode dispensar o celular. Diz ainda que a Casa adotará "medidas judiciais cabíveis" e que prestará os esclarecimentos solicitados pela Justiça.