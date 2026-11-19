Reprodução Dedé Calistenia aparece pendurado na estrutura de uma passarela sobre a BR-040, em Valparaíso de Goiás

Pendurado pelas mãos, com o corpo solto sob uma passarela, o influenciador Dedé Calistenia foi filmado fazendo exercícios na estrutura sobre a BR-040, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O vídeo foi publicado no perfil dele no Instagram na quarta-feira (18).

Nas imagens, Dedé aparece sem camisa, de bermuda, boné e chinelos. Ele se segura nas vigas metálicas e flexiona os braços para elevar o corpo, enquanto veículos passam pela região. Não são visíveis cordas ou equipamentos de proteção.





A gravação mostra a cena de dois ângulos: um mais próximo, que acompanha os movimentos, e outro feito à distância, que revela a altura e a posição do influenciador sob a passarela. Outras pessoas aparecem nas rampas e na travessia.

Nos comentários da publicação, a força física do influenciador recebeu elogios. “Pra isso tem que ter muita resistência”, escreveu um usuário. “Parabéns pelo talento”, comentou outro.

O risco também provocou críticas. Um internauta cobrou a intervenção das autoridades para impedir esse tipo de prática. Outros recorreram ao humor: “Não é assim que atravessa não”, brincou um seguidor. “Filme do JackieChan”, comparou outro.



