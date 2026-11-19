Google Streem View Antiga sede da Caixa na Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, foi comprada pelo Estado para receber o Procon e unidades das secretarias da Saúde e da Administração





O Governo de Goiás poderá retomar a licitação para contratar quem vai cuidar dos elevadores, do ar-condicionado, das câmeras de segurança e da limpeza do novo Centro Administrativo , no antigo prédio da Caixa Econômica Federal, em Goiânia.

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) revogou a suspensão da disputa em 12 de novembro. Antes de reabrir os prazos, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) terá de incluir no processo os estudos que justificam contratar os 13 itens em um único lote.

Pelo Pregão Eletrônico nº 348/2025 , empresas ou consórcios disputam o contrato pelo menor preço para o conjunto dos serviços. Além de fazer reparos e fornecer peças para as instalações do edifício, a contratada deverá controlar o acesso de visitantes e manter equipes de portaria, recepção, copa, jardinagem e brigada de incêndio. O valor estimado de R$ 40,4 milhões corresponde aos 36 meses de serviço.

A reunião de atividades tão diferentes levou a Elo Soluções Ambientais a questionar o edital. A empresa argumentou que uma prestadora especializada em jardinagem, por exemplo, ficava impedida de concorrer apenas pelo serviço que executa.

Segundo o voto da relatora, conselheira Carla Cíntia Santillo, a Sead calculou que, em três anos, o lote único custaria R$ 625,4 mil a menos do que a divisão em dois contratos e R$ 5,4 milhões a menos do que a divisão em 15.

O plenário acolheu as justificativas e julgou improcedente a representação. A secretaria também terá de identificar os fornecedores capazes de atender ao edital e explicar como os consórcios e a subcontratação podem ampliar a concorrência.

Em 17 de novembro, dia da publicação da decisão, o sistema estadual de compras excluiu as propostas e os lances anteriores e informou que o edital seria republicado. Até esta quinta-feira (19), o sistema ainda não indicava nova data para a disputa. Em resposta ao iG, o representante da Elo disse que ainda não havia recebido notificação do tribunal nem tido acesso à decisão.

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Por que Goiás comprou o antigo prédio da Caixa

Na esquina da Avenida Anhanguera com a Alameda dos Buritis, no Centro de Goiânia, o edifício foi inaugurado em 26 de outubro de 1994 como sede da superintendência regional da Caixa.

O imóvel pertencia à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), fundo de pensão dos empregados da Caixa. Em outubro de 2025, o Estado, a fundação e o banco assinaram um acordo que previa a saída gradual da Caixa. Em dezembro, o governo declarou o edifício de utilidade pública para desapropriação. O Estado concluiu a aquisição em fevereiro de 2026, por R$ 101,6 milhões.

Ao anunciar a destinação do prédio, em março, o governo informou que pretendia reunir ali o Procon Goiás e unidades das secretarias da Saúde e da Administração. Com 26,6 mil metros quadrados, o edifício tem capacidade para cerca de 2.250 servidores. O Estado estimou que a mudança permitiria economizar mais de R$ 21 milhões por ano com aluguéis e outras despesas.



