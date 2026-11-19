Reprodução/Veneta Capa de Os Cães, do estúdio Casa Rex, de Gustavo Piqueira, sobre desenho de João Pinheiro

Maurinho tinha 16 anos e nenhuma vontade de voltar pra casa naquela madrugada de novembro de 1999, na Zona Leste de São Paulo. Passava das três. Já tinha dividido vinho vagabundo com os parceiros de pixo. Já tinha olhado para o chão com o cano de uma pistola da Polícia Militar apontado para ele. Agora andava sozinho e pensava se não teria sido melhor o pai ter morrido de uma vez.

Maurinho não existe. É personagem de Os Cães, nova história em quadrinhos de João Pinheiro, 45 anos, paulistano criado nos conjuntos habitacionais da Cohab de Itaquera, na Zona Leste. O livro sai pela editora Veneta e tem lançamento hoje, quinta-feira (19), às 19h, na Loja Monstra, na Praça Benedito Calixto, 158, 1º andar, em Pinheiros, Zona Oeste da capital. Depois do bate-papo, Pinheiro autografa.

Divide a mesa com Gui Lorandi e Arthur Dantas Rocha. Lorandi é o dono da casa: fundou a Loja Monstra em 2018, no endereço onde até aquele ano funcionava a Gibiteria, de Octávio da Costa, e em 2021 abriu uma editora com o mesmo nome. Rocha é jornalista e pesquisador independente, punk apaixonado por samba e hip hop. Em 2021, publicou pela Cobogó Racionais MC's: Sobrevivendo no inferno, da coleção O Livro do Disco, em que reconstrói como a imprensa, a universidade e outros rappers receberam o álbum de 1997 e comenta as faixas uma a uma.

São 112 páginas em preto e branco. A história dura uma noite. Começa à uma e meia da manhã, num telhado, com os amigos passando a garrafa, e termina quando o sol bate nos cabos de uma torre de alta tensão, na borda leste da cidade.

Na periferia de São Paulo, a morte que vira manchete costuma ser a última de uma fila. Os Cães fica com o que vem antes dela, a violência que não deixa registro. Durante a noite, ela chega a Maurinho por mais de um caminho, e nenhum termina em boletim de ocorrência. Fica no corpo do menino.

A palavra CÃES aparece pixada antes de qualquer personagem. Os Cães é a grife de Maurinho. Grife, no vocabulário do pixo paulistano, é a associação que reúne várias turmas sob uma mesma marca. Quem é da grife assina o nome dela junto com o da própria turma, e cada muro conquistado conta para todos. Pixo, com x, é a grafia dos pixadores. Pichação, com ch, é a do dicionário e a da lei. Desde fevereiro de 1998, pichar edificação ou monumento urbano é crime previsto no artigo 65 da Lei de Crimes Ambientais, a 9.605. Quando Maurinho sobe na laje, em 1999, a lei ainda não tinha completado dois anos.

Pinheiro conhece o pixo que desenha. A letra está certa: reta, angulosa, comprida, feita para ser lida de longe e de baixo, subindo pela fachada do prédio. Mas o livro não explica o pixo para quem é de fora. Não tem reunião de grife nem briga com outra turma. Interessa o que o pixo significa para um menino de 16 anos.

O grupo da noite é pequeno. Maurinho, o mais novo, de boné. Isaías, que anda com eles. E Vampirinho, o Vamp, da velha guarda, que fala sem parar e ensina aos mais novos que quem não é visto não é lembrado. É dele a frase que serve de epígrafe ao livro e que Maurinho vai repetir a noite inteira: o mundo é uma prisão.

Nenhum personagem diz em que ano está. O ano aparece em sinais: a escalação do Corinthians da época, recitada de cor, e um exemplar do Notícias Populares jogado na calçada, com data de sexta-feira, 12 de novembro de 1999.

O enquadro, nome que a periferia dá à abordagem da PM na rua, ocupa poucas páginas e é o trecho mais preciso do livro. Não há perseguição. Não há tapa. Há uma viatura parada com o giroflex estourando nas portas de aço, uma pistola apontada e a ordem de olhar pro chão. Quem cresceu na periferia conhece o roteiro. De madrugada, com jovens na rua, o enquadro quase nunca gera papel. Ninguém é levado, nenhum nome vai para o talão. Sobra a ameaça, e a promessa de voltar.

No livro, o policial justifica a abordagem pela ficha de um dos rapazes e pelo gorro que ele usa. A cena é ficção. A lógica dela, não. O artigo 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal sem mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa carrega arma proibida ou objeto que seja prova de crime. A lei não define o que é fundada suspeita, e por décadas, na rua, a definição ficou com quem estava com a arma na mão. Em 2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a suspeita tem de ser descrita de forma objetiva e concreta. Nem a impressão do policial nem o nervosismo de quem é parado bastam para revistar alguém. Em novembro de 1999, faltavam 23 anos para essa decisão. O enquadro de Os Cães não entraria em estatística nenhuma, porque não termina em apreensão, prisão ou morte. Termina com a viatura indo embora.

Os cães

O título quer dizer pelo menos três coisas. A primeira é a grife, assinada nos muros. A segunda são os cachorros de verdade, vira-latas e cães de guarda atrás de portão, que atravessam quase todas as páginas da noite. A terceira é o que o prefácio chama de mundo cão.

Conforme a madrugada avança e o vinho faz efeito, os cachorros desenhados mudam de natureza. Crescem. Aparecem onde nenhum cachorro estaria. Um deles virou a capa: o estúdio Casa Rex, de Gustavo Piqueira, usou o desenho em vermelho chapado, com o título em letra de pixo atravessando o cão de cima a baixo. É o único vermelho do livro.

O prefácio é do sociólogo Mário Augusto Medeiros da Silva, professor da Unicamp, onde defendeu em 2011 uma tese de doutorado sobre literatura negra e literatura periférica no Brasil entre 1960 e 2000. Ele escreve que os cães ladram numa noite que nunca concede silêncio e que os Cães, com maiúscula, grafam no pixo para lembrar que alguém passou por ali. A distinção entre a maiúscula e a minúscula é dele.

Ninguém em Os Cães fala português de livro. Os balões são escritos como a Zona Leste falava em 1999, e como boa parte dela ainda fala, com o gerúndio sem o d e o plural só no pronome. Ganso é policial. Zé povinho é o vizinho que olha torto e chama a polícia.

Pinheiro não explica nenhuma gíria. Não há glossário nem nota de rodapé. É a mesma escolha de João Antônio em Malagueta, Perus e Bacanaço: o leitor entra na conversa pelo meio, como entraria num bar desconhecido, e vai entendendo pelo tom. Quando o livro precisa de narrador, as caixas de texto falam a língua das quebras. Nenhum adulto letrado comenta o menino de cima. A voz podia ser a de Maurinho anos depois, a de um parceiro mais velho, a do próprio autor.

Boa parte do livro não tem palavra. Das 93 páginas da história, pelo menos 34 não têm balão nem legenda, e é nelas que a cidade aparece inteira. Para Pinheiro, a cidade participa como personagem de Os Cães, assim como muros, casas, fios e ruas carregam as marcas de quem vive ali. Para dar corpo à madrugada, Pinheiro trabalhou forte a textura, a linha e o contraste do preto e branco.

O fio é o melhor exemplo. Há fio de poste em quase toda página de rua, emaranhado, cruzando o quadro na diagonal. De madrugada, são linhas pretas contra o céu preto, quase invisíveis. No amanhecer, viram linhas pretas contra o céu branco. Quem cresceu em periferia de São Paulo reconhece ali o gato de luz e o tênis pendurado pelo cadarço, que Pinheiro desenha sem legenda nenhuma.

Reprodução/Veneta Fios de poste, uma das marcas do desenho de Pinheiro





A hachura é a outra assinatura. Pinheiro faz sombra riscando linha ao lado de linha, cruzando, adensando até chegar ao preto. O céu e as paredes são feitos assim, a pele dos personagens também. O preto que sai daí não é chapado. Vibra. E ele alterna close e plano aberto com regularidade de câmera: um quadro mostra só a mão com o cigarro, o seguinte mostra a rua inteira, com Maurinho do tamanho de uma unha. O leitor anda colado ao corpo do menino e, de repente, o perde na cidade.

Reprodução/Veneta A hachura de Pinheiro: sombra feita linha ao lado de linha, até o preto





Quem desenha

João Pinheiro nasceu em São Paulo em 1981. Em novembro de 1999, tinha 17 ou 18 anos, pouco mais que Maurinho.

É quadrinista, ilustrador e escritor. Kerouac saiu pela Devir em 2011. Burroughs, pela Veneta em 2015, foi publicado também na França e na Turquia. Carolina, de 2016, biografia em quadrinhos da escritora Carolina Maria de Jesus feita com Sirlene Barbosa, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2017. Ganhou prêmio no Festival de Angoulême, na França, em 2019, e deu aos dois o Troféu HQMIX de 2020 na categoria Relevância Internacional. Depois que o Brasil acabou, de 2021, reúne histórias curtas sobre o golpe político de 2016, as manifestações de rua e a violência policial. Barrela, adaptação da peça de Plínio Marcos lançada pela editora Brasa em 2022, venceu o HQMIX de 2023 em Adaptação para os Quadrinhos. Pinheiro também edita as revistas independentes Cavalo de Teta e Mil Grau.

Os Cães é o quarto livro dele pela Veneta. Ao contrário de Kerouac, Burroughs, Carolina e Barrela, não parte de uma vida já contada nem do texto de outro autor. É uma ficção dele, num lugar dele.

Arquivo pessoal O quadrinista João Pinheiro, 45 anos





Pinheiro conta que mal aprendeu a ler e já foi para os quadrinhos. Morava num prédio cheio de criança, e os moleques trocavam gibi entre si. Havia a feira de sábado, que existe até hoje, com uma barraca de gibi usado. O gibi custava o mesmo que um doce de amendoim.

Depois veio a oficina cultural do bairro. Lá, um professor apresentou a ele o americano Will Eisner, o quadrinho europeu e as revistas brasileiras Animal e Chiclete com Banana. Eisner desenhava o Bronx, os cortiços, a vizinhança de judeus, negros e migrantes de Nova York. Pinheiro olhava aqueles desenhos e pensava na Cohab. Achava que devia ser muito bom fazer o que Eisner fazia, mas sabia que ia ter de estudar muito para chegar lá. Diz que Os Cães é um pouco resultado disso.

Foi na mesma oficina, numa mostra de fim de ano, que ele viu os Racionais MC's ao vivo. Tinha 13 anos. O que o pegou foi a camisa do Santos e a gíria, igual à dele. Três dos quatro Racionais, KL Jay, Edi Rock e Mano Brown, torcem para o Santos, e o time também está no livro. Aos poucos, Pinheiro foi percebendo que a vida da periferia, a que os Racionais cantavam, não estava nos quadrinhos de banca.

A terceira escola foi o bar. Pinheiro conta que passou dois anos morando dentro de um, entre os 14 e os 15. O pai tinha outro, em São Mateus, também na Zona Leste. Ali conheceu homens da antiga, apostadores de sinuca. Quando leu Malagueta, Perus e Bacanaço, livro de contos de João Antônio sobre jogadores de sinuca e malandros da noite, reconheceu aqueles tipos. O prefácio faz a mesma ligação. Mário Augusto escreve que na arte de Pinheiro ressoa um tanto de Plínio Marcos e outro de João Antônio. Nada disso autoriza dizer que Os Cães é autobiográfico. O livro não se apresenta assim, e Pinheiro fala do cenário e da época, não da trama.

Pinheiro descreve uma Cohab de fim dos anos 1980 e começo dos 1990 com tão pouco carro na rua que a molecada brincava de adivinhar a cor do próximo a passar. Futebol entre os blocos, campeonato de prédio contra prédio.

Fala também do pai de um amigo que ficou desempregado na época das privatizações e cita a CMTC, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, cuja operação de ônibus a Prefeitura de São Paulo passou a empresas privadas na primeira metade dos anos 1990. O pai de outro amigo se matou. Era uma época sem esperança, lembra, em que os professores nem falavam de faculdade para os alunos.

Para ele, a violência dos anos 1990 era pior que a de hoje, embora reconheça que toda geração diz isso da sua. Lembra-se de ter visto, criança, um corpo na quadra da escola. Na Cohab, onde morava, não viu tanto. Viu mais em outro bairro, para onde se mudou depois.

Pinheiro diz que mexeu um pouco na arquitetura, mas que o começo da história se baseia no comércio ao lado do metrô e da estação de trem de Itaquera.

Reprodução/Veneta Abertura da história: os prédios da Cohab, o comércio de portas de aço e a linha do trem





1999, entreatos

O material sobre o livro atribui a Pinheiro uma palavra para a época em que Os Cães se passa: entreatos. Fim de século. Em dezembro de 1997, os Racionais tinham lançado Sobrevivendo no Inferno, disco que se espalhou pelas periferias de São Paulo nos dois anos seguintes. Em 2000, Ferréz publicaria Capão Pecado, romance sobre o Capão Redondo, na Zona Sul.

Maurinho anda pela Zona Leste um ano antes de Capão Pecado. O rap já existia. A literatura que chamaria a si mesma de marginal ainda não tinha nome. O Notícias Populares da calçada deixaria de circular em 2001. Pinheiro não cita os Racionais dentro da história. O grupo aparece só depois do fim, num desenho extra de página inteira: o pôster pregado numa parede descascada, sobre um rádio de dois decks.

Para a Vendeta, a editora, o livro conversa, nos quadrinhos, com Marcelo D'Salete, de Encruzilhada e Noite Luz, e com Estopim, de Diox. Na literatura, com Ferréz, Sacolinha, João Antônio e Plínio Marcos. Para o lançamento, Pinheiro montou uma playlist com Racionais, DMN, De Menos Crime, Ogi e Xis.

D'Salete escreveu que Pinheiro é uma invenção da periferia paulistana, mistura de Plínio Marcos com o sarau da Cooperifa, o do poeta Sérgio Vaz, e com caco de vidro em cima de muro e fio emaranhado no poste. O quadrinista Marcello Quintanilha o chamou de tradução gráfica da materialidade dos subúrbios. O mesmo material da Veneta atribui a Quintanilha, sem aspas, a opinião de que Pinheiro é hoje o melhor desenhista do Brasil.

Maurinho diz, a certa altura da noite, que faz 17 em agosto. Se existisse, teria nascido em agosto de 1983 e estaria hoje com 43 anos, dois a menos que o homem que o desenhou. O livro não conta o que foi dele depois daquela madrugada cabulosa, em que um pião mil graus terminou no mó veneno.

Em Os Cães, o traço não dá trégua. O preto e o branco se enfrentam como as duas metades da mesma decepção, sem cinza no meio para descansar o olho. O pixador de 16 anos atravessa a madrugada de novembro de 1999 sem que a cidade o veja. O leitor vê. O caos e o ódio ficam na cara de quem folheia. Dois anos antes, os Racionais tinham dado nome a esse lugar. Na Zona Leste de Pinheiro, ele ainda é o inferno, e quem vive à margem luta para sobreviver nele.

Os Cães Texto, desenho e projeto gráfico: João Pinheiro. Prefácio: Mário Augusto Medeiros da Silva. Revisão: Guilherme Mazzafera. Direção editorial: Rogério de Campos e Leticia de Castro. Capa: Gustavo Piqueira e Casa Rex. Editora Veneta, 112 páginas, brochura, preto e branco. ISBN 978-85-9571-211-9. R$ 59,90.

Lançamento: hoje, quinta-feira (19), às 19h. Loja Monstra, Praça Benedito Calixto, 158, 1º andar, Pinheiros, São Paulo. Bate-papo com João Pinheiro, Arthur Dantas e Gui Lorandi, seguido de sessão de autógrafos.