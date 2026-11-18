Reprodução/Instagram Alexsandre Aguiar, o Pescador Solitário, com o baiacu-arara de 6,66 kg que bateu os recordes brasileiro e mundial da espécie

Alexsandre Aguiar, também conhecido como Pescador Solitário, estabeleceu novos recordes brasileiro e mundial com um baiacu-arara de 6,66 quilos.

A captura, divulgada em 11 de novembro, aconteceu em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Antes, as marcas pertenciam a Gustavo Vaitsman, com um exemplar de 6,2 quilos fisgado na Baía de Guanabara, em setembro de 2024.

Segundo Alexsandre, fazia 20 anos que ele estava tentando superar o seu recorde pessoal, de 4,2 quilos.

Mesmo não tendo conseguido realizar a homologação devido à burocracia envolvida, há registros em suas redes sociais com a pesagem, as medições e as filmagens do momento.

Baiacu-arara

Nativo do Oceano Atlântico, o baiacu-arara é um dos maiores baiacus da costa brasileira.

As principais características da espécie são a ausência de escamas, o veneno no fígado, na vesícula biliar, no baço, nos ovários e na pele, e o bico parecido com o de um papagaio.

O animal costuma medir de 50 a 60 centímetros, com peso entre 1 e 1,5 quilo. No entanto, adultos podem superar essas medidas, atingindo até 1 metro de comprimento e mais de 5 quilos.



