MPGO Operação Darkholme II cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Goiânia nesta quarta-feira (18)

Uma mensagem de um suposto familiar, a informação de que o telefone mudou e, depois, um pedido de dinheiro. Essa é a abordagem que, segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO), era usada por um grupo investigado por aplicar o golpe do número novo. Nesta quarta-feira (18), cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia durante a Operação Darkholme II.

De acordo com a investigação, os suspeitos se passariam por parentes das vítimas e, em alguns casos, esperariam dias após o primeiro contato para solicitar uma transferência. O dinheiro seria enviado para contas de terceiros, conhecidas como contas-laranja, o que dificultaria sua recuperação.

A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Cibernético (CyberGaeco). O MPGO não informou quantas pessoas teriam sido vítimas ou prejuízo estimado.

Como reconhecer o golpe

O nome e a foto de um familiar no perfil não bastam para confirmar quem está do outro lado da conversa. A orientação do CyberGaeco é ligar para o número antigo da pessoa ou pedir uma chamada de vídeo antes de transferir dinheiro.

Pedidos urgentes, desculpas para não conversar por voz ou vídeo e contas bancárias em nome de outras pessoas são sinais de alerta. Para se proteger de golpes financeiros , o órgão também recomenda fazer uma pergunta que só o familiar saberia responder ou combinar previamente uma palavra-senha para situações de emergência.

Outra orientação é restringir a foto de perfil do WhatsApp aos contatos e ativar a verificação em duas etapas do aplicativo.

Transferiu dinheiro? Avise o banco

Quem caiu no golpe deve procurar imediatamente o banco pelos canais oficiais e comunicar a fraude, orienta o CyberGaeco. Se a transferência foi feita por Pix, a recomendação é solicitar a contestação pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED) .

Também é necessário guardar as conversas, o telefone usado pelo golpista e os comprovantes de pagamento para apresentar às autoridades no registro do boletim de ocorrência. O número deve ser denunciado ao WhatsApp.

Grupo anterior tinha quase 100 mil contatos

Segundo o MPGO, a abordagem dos atuais investigados é semelhante à de uma organização alvo da primeira Operação Darkholme, em julho de 2024. Naquela investigação, foram encontrados quase 100 mil contatos de potenciais vítimas em poder do grupo, que fez vítimas em todo o país.

Os 17 réus daquele caso foram condenados em primeira instância a penas que, somadas, chegam a 457 anos e nove meses de reclusão. O apontado líder recebeu pena de 106 anos e nove meses.



