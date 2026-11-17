Andressa Anholete/Agência Senado Plenário do Congresso Nacional

O Senado adiou para esta quarta-feira (18) a conclusão da votação do projeto de ajuste fiscal do governo federal que prevê impacto de R$ 60 bilhões em 2027. A proposta muda o arcabouço fiscal e permite ao governo fazer bloqueios adicionais de despesas para alcançar a meta fiscal e reduzir de 2,5% para 2%, a partir do ano que vem, o limite de crescimento dos gastos acima da inflação nos anos em que forem adotadas medidas de contenção.

O texto principal, que foi aprovado na última quinta-feira (12), por 45 votos a 31, é um substitutivo de autoria do senador Eduardo Braga (MDB) ao projeto de lei complementar apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT) a pedido do Poder Executivo.

O projeto reduz benefícios tributários, permite adiar parte dos repasses a estados e municípios previstos na Lei Kandir e estabelece prazo para o Congresso regulamentar os chamados supersalários no serviço público. Segundo estimativas do Executivo, as medidas podem melhorar o resultado das contas públicas em até R$ 56,1 bilhões em 2027.

Mas ainda resta a apreciação de quatro destaques apresentados pela oposição, que, ficou marcada para esta quarta-feira (18). Destaques são alterações analisadas separadamente, que são apreciadas após aprovação do texto-base.

O governo havia afirmado que tinha maioria de votos para rejeitar os destaques à proposta de ajuste fiscal que seriam analisados no Senado nesta terça-feira (17). Mas não houve acordo para colocar em votação os destaques.

Também havia um acordo com a Câmara dos Deputados para que a proposta fosse encaminhada para a Casa e votada, ainda hoje, o que também não se concretizou, por conta do adiamento no Senado. O presidente Hugo Motta (Republicanos) anunciou que, para priorizar a discussão do ajuste fiscal, o projeto de lei que trata da regulamentação das big techs, que estava na pauta de hoje, seria adiado.

Os destaques

Um dos destaques trata da exclusão da autorização para o governo limitar o uso de créditos tributários por empresas.

O dispositivo aprovado no texto-base permite que o governo estabeleça restrições à compensação de tributos administrados pela Receita Federal. Na prática, empresas que possuem créditos tributários poderiam ser obrigadas a pagar parte dos impostos, mesmo tendo valores a receber do governo. Os percentuais de restrição seriam definidos posteriormente pelo Executivo.

A questão foi criticado por 119 entidades empresariais, sob a alegação de que o governo poderia restringir a compensação de créditos tributários mesmo com o cumprimento da meta fiscal. O grupo, do qual fazem parte a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), pediu ao Congresso a exclusão integral da medida e a manutenção das regras atuais.

Os destaques tratam ainda da redução de 2% para 0,6% do limite de crescimento das despesas e endurecerimento do controle de gastos, e da exclusão da redução temporária dos repasses da Lei Kandir a estados e municípios.

Após a aprovação do texto-base, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) publicou uma nota manifestando preocupação com a redução nos repasses da Lei Kandir. Segundo o Comsefaz, a medida reduzirá em R$ 3 bilhões os recursos de estados e municípios em 2027 e em R$ 12 bilhões até 2030.

E um quarto destaque impede a criação de um teto para as compensações previdenciárias, barra créditos adicionais para investimentos e exclui o desconto dos subsídios ao diesel da meta de 2026.

A votação desses destaques está marcada para 16h desta quarta-feira. Depois disso, a proposta deve seguir para a Câmara dos Deputados.