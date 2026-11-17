Reprodução/redes sociais Placa com erro foi encontrada na rua Engenheiro Udo Deeke, em Blumenau, em Santa Catarina

Uma placa de trânsito com erros de ortografia e gramática chamou a atenção de motoristas de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, nesta terça-feira (17).

Uma sinalização na rua Engenheiro Udo Deeke, no bairro Salto do Norte, foi flagrada com duas palavras escritas incorretamente. A placa orienta caminhões e ônibus a usarem uma rotatória para convergir à direita. No entanto, a sinalização apresenta a palavra "utilize" foi escrita como "ultilize" e a expressão "à direita" aparece sem o acento indicativo da crase.

Outro caso semelhante foi registrado na rua Pomerode, também no bairro Salto do Norte. Em outubro, um morador identificou o mesmo erro na palavra "utilize".

Após a reclamação, a Prefeitura de Blumenau informou que a correção da palavra foi feita em 23 de outubro. A crase, porém, não foi acrescentada, e a placa continuou com problema na escrita.

Além disso, a orientação utiliza o verbo no singular, embora esteja direcionada a caminhões e ônibus. Nesse caso, a forma adequada seria "utilizem"

Mais um erro na cidade

No bairro Vorstadt, identificações instaladas nas ruas Alfredo Kaestner e Dr. Oswaldo N. Espíndola apresentam o nome da região escrito como "Vorstard", em vez de "Vorstadt".

Reprodução Redes Sociais Placa com erro em Blumenau omite a letra "t" ao final do nome do bairro Vorstardt





Um morador encontrou o erro na placa da rua Alfredo Kaestner e comunicou o problema às autoridades responsáveis pela sinalização. Também foi registrado um requerimento na prefeitura solicitando a substituição da identificação por outra com a grafia correta.

A diferença entre as duas palavras está na letra "t". Vorstadt é um termo alemão que pode ser traduzido como "subúrbio" ou "bairro periférico". A palavra é formada pela junção de vor, que significa "diante" ou "à frente", e Stadt, que significa "cidade".

Já "Vorstard" não corresponde a uma palavra alemã com esse significado.





A presença de nomes de origem alemã em Blumenau está relacionada à história de formação do município. A cidade foi fundada em 1850 pelo químico e farmacêutico alemão Hermann Bruno Otto Blumenau, que chegou à região acompanhado de outros 17 colonos, às margens do rio Itajaí-Açu.

A ocupação deu origem à Colônia São Paulo de Blumenau, que posteriormente se transformou no município que recebeu o sobrenome do fundador.

Ao longo dos anos, a imigração alemã deixou marcas na cultura local, presentes na arquitetura, na gastronomia, nas tradições e nos sobrenomes de famílias da região. Por isso, nomes de origem germânica continuam sendo utilizados na identificação de bairros e espaços públicos da cidade.

O iG entrou em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para pedir explicação sobre o que levou ao erro da placa da rua Engenheiro Udo Deeke e se há previsão para conserto, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.