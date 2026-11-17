Reprodução Instagram Cálita Franciele e Amado Batista

O piloto do avião de Amado Batista afirmou que a aeronave não apresentava sinais visuais de gelo nas asas nem no para-brisa durante o voo em que precisou fazer uma descida de emergência, em 9 de novembro.

O comandante Marcus Boldrin disse ao g1 que a hipótese é de congelamento de um resíduo de líquido no interior de um dos sensores de velocidade. Ninguém ficou ferido.

O cantor, a mulher dele, a influenciadora Cálita Franciele Batista, e a equipe do músico viajavam do Maranhão para Goiás. O episódio foi relatado por Cálita nas redes sociais na sexta-feira (13), quatro dias depois do ocorrido.

Segundo Boldrin, a suspeita envolve o tubo de pitot do lado esquerdo, dispositivo que mede a pressão do ar e permite o cálculo da velocidade da aeronave. Um resíduo de líquido em seu interior pode ter congelado em razão das temperaturas negativas na altitude de cruzeiro. A explicação apresentada pelo comandante é uma hipótese para a falha.

Piloto explica descida de emergência

Para tentar descongelar o sensor, o piloto informou que desceu de 30 mil para 15 mil pés — de aproximadamente 9,1 mil para 4,6 mil metros de altitude —, em busca de uma faixa com temperatura mais alta. Ele afirmou ao g1 que o procedimento seguiu os protocolos de segurança da aviação civil.

Com 36 anos de carreira e mais de 17 mil horas de voo, Boldrin disse que o acúmulo de gelo na parte externa da aeronave costuma ser perceptível visualmente, mas que esses sinais não foram observados durante o trajeto.

Apesar de classificar a manobra como uma descida de emergência, o comandante esclareceu que não houve declaração formal de emergência aos órgãos de controle de tráfego aéreo.

Mulher do cantor relatou medo durante o voo

Durante a descida para aproximação de uma pista alternativa, Cálita contou que entrou em pânico ao perceber a rapidez da manobra e acreditou que poderia não sobreviver. Naquele trecho do voo, a aeronave também desviava de nuvens de tempestade, conhecidas como cumulonimbus.

Após a recuperação dos instrumentos, a tripulação avaliou a quantidade de combustível e as condições meteorológicas antes de prosseguir até Goiânia, onde o avião pousou em segurança.

Ainda conforme o comandante informou ao g1, a aeronave está em manutenção e passa por testes.



