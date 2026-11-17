Carina Costa/Prefeitura de Urupês Ventiladores pulmonares foram comprados e não entregues durante a pandemia de Covid-19

A Polícia Federal (PF) indiciou 17 pessoas por suspeita de envolvimento em irregularidades na compra de 300 respiradores pelo Consórcio Nordeste, em 2020, durante a pandemia de covid-19.As informações são do UOL.

O inquérito foi concluído sem o indiciamento do senador eleito Rui Costa (PT), ex-governador da Bahia, e de sua mulher, Aline Peixoto. O relatório final foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) no domingo (15).

Entre os indiciados estão Bruno Dauster, ex-secretário da Casa Civil da Bahia, e Carlos Gabas, ex-secretário-executivo do Consórcio Nordeste e ex-ministro da Previdência.

Apesar de não indiciar Rui Costa e Aline Peixoto, a PF não descartou a possibilidade de participação do casal no caso. Segundo a corporação, não foi possível esclarecer qual teria sido o papel dos dois porque provas que poderiam ajudar a explicar o caso foram perdidas devido à maneira como a investigação começou, ainda na Polícia Civil da Bahia.

O ministro Og Fernandes, responsável pelo caso no STJ, havia cobrado a conclusão do inquérito no início de novembro, depois que o prazo para a entrega do relatório já havia terminado.

Compra de respiradores durante a pandemia

A investigação apura a contratação de uma empresa pelo Consórcio Nordeste para fornecer 300 ventiladores pulmonares aos estados participantes do grupo. O negócio foi fechado em 2020, durante o primeiro pico da pandemia de covid-19 no Brasil.

Segundo a PF, a compra apresentou diversas irregularidades. Uma delas foi o pagamento antecipado de todo o valor do contrato, de R$ 48,7 milhões, sem garantias para proteger os estados caso a empresa não cumprisse o acordo. No fim, nenhum dos equipamentos foi entregue.

O caso levou à deflagração da Operação Cianose, em 26 de abril de 2022. Na ocasião, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. A ação contou com a participação de auditores da Controladoria-Geral da União (CGU), e as buscas foram autorizadas pelo STJ.

Na época, a PF informou que os investigados poderiam responder por crimes como estelionato contra entidade pública, contratação sem licitação fora das regras previstas em lei e lavagem de dinheiro.

Em nota divulgada em abril de 2022, o Consórcio Nordeste afirmou que a compra conjunta dos ventiladores pulmonares foi realizada por meio de um processo administrativo que, segundo a entidade, seguiu todas as exigências legais.

O grupo declarou ter sido "vítima de uma fraude por parte de empresários que receberam o pagamento e não entregaram os aparelhos". Segundo a nota, a própria entidade denunciou o caso às autoridades policiais e à Justiça. A denúncia resultou na prisão dos empresários e no bloqueio de seus bens.

Na ocasião, o consórcio também afirmou que aguardava a conclusão das investigações, a punição dos responsáveis e a devolução do dinheiro aos cofres dos estados participantes.





Segunda fase buscou recuperar dinheiro

Em 01 de agosto de 2024, a PF realizou a segunda fase da Operação Cianose. O objetivo era recuperar o dinheiro desviado na compra dos respiradores.

Foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão na Bahia, no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Também foram determinadas medidas para bloquear bens dos investigados, por decisão da Justiça Federal da Bahia.

Nessa etapa, a investigação apurou possíveis crimes relacionados a irregularidades em licitações, desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O iG entrou em contato com Rui Costa para solicitar um posicionamento sobre o caso e com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Polícia Federal (PF) para confirmar as informações. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno.