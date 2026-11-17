Um tucunaré híbrido de 58 centímetros capturado na Represa da Emborcação rendeu o recorde nacional da categoria Tucunaré Híbrido Masculino ao pescador esportivo Luiz Humberto Dorça Teixeira, de 27 anos, na modalidade comprimento.A pesca ocorreu no dia 26 de setembro, na Represa Emborcação, em Cascalho Rico, Minas Gerais, e o marco foi homologado pela BGFA como a abertura da categoria, sem que o tamanho tenha superado algum recorde anterior.A pescaria não contou com ajuda de nenhum guia. Nas imagens, Luiz aparece exibindo a captura sobre uma embarcação. Depois, mede o tamanho do indivíduo com a régua oficial da competição.
Breve relato
Em relato à BGFA, Luiz afirmou apenas que batia a isca na superfície perto de galhada, sobre como foi a captura do peixe.
Ainda, de acordo com a publicação, utilizou uma vara Poison Adrena Shimano/Jackall 6’6” de 14lb, a carretilha Shimano Chronarch 151 XG e a isca artificial Firestick.
Reservatório pesqueiro
A Reserva de Emborcação é um reservatório artificial formado após o represamento do Rio Paranaíba, entre Minas Gerais e Goiás, para construção da Usina Hidrelétrica Theodomiro Carneiro Santiago.
Cerca de 476,6 km² foram inundados, em até 135 metros de profundidade, uma área que atrai pescadores esportivos experientes devido à necessidade de reconhecer padrões de vento que podem mudar abruptamente e do uso de embarcação.
O local oferece tucunarés, dourados, traíras, tilápias, acaris e corvinas de água doce. O período de pesca ocorre de março a outubro, fora do defeso da piracema.
O que é um tucunaré híbrido?
O tucunaré híbrido resulta do cruzamento de duas diferentes espécies dentro do gênero dos tucunarés. No caso da represa, é comum encontrar tucunarés açus e amarelos, sendo o híbrido resultado da mistura entre as duas espécies.
Tucunaré é uma espécie de peixe de água doce famosa no Brasil, sobretudo dentre pescadores esportivos, que buscam o desafio oferecido pelo animal durante a prática do esporte.
Contudo, o peixe não se resume apenas a uma espécie, mas a várias. Todas pertencem ao mesmo gênero, o Cichla. Em sua maioria, habitam águas amazônicas.
Como funciona o reconhecimento
A BGFA é uma empresa que estabelece regras e critérios técnicos para homologar recordes de pesca esportiva. O reconhecimento depende da submissão da captura à avaliação conforme suas normas.
A marca anunciada corresponde ao registro validado naquela categoria, e não há comprovação de que seja a maior tucunaré híbrida já capturada em Minas Gerais ou no Brasil em qualquer circunstância.