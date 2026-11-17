Divulgação/BGFA marco foi homologado pela BGFA como a abertura da categoria, sem que o tamanho tenha superado algum recorde anterior

Um tucunaré híbrido de 58 centímetros capturado na Represa da Emborcação rendeu o recorde nacional da categoria Tucunaré Híbrido Masculino ao pescador esportivo Luiz Humberto Dorça Teixeira, de 27 anos, na modalidade comprimento.

A pesca ocorreu no dia 26 de setembro, na Represa Emborcação, em, e o marco foi homologado pelacomo a abertura da categoria, sem que o tamanho tenha superado algum recorde anterior.

A pescaria não contou com ajuda de nenhum guia. Nas imagens, Luiz aparece exibindo a captura sobre uma embarcação. Depois, mede o tamanho do indivíduo com a régua oficial da competição.





Breve relato

Em relato à BGFA, Luiz afirmou apenas que batia a isca na superfície perto de galhada, sobre como foi a captura do peixe.

Ainda, de acordo com a publicação, utilizou uma vara Poison Adrena Shimano/Jackall 6’6” de 14lb, a carretilha Shimano Chronarch 151 XG e a isca artificial Firestick.

Reservatório pesqueiro

A Reserva de Emborcação é um reservatório artificial formado após o represamento do Rio Paranaíba, entre Minas Gerais e Goiás, para construção da Usina Hidrelétrica Theodomiro Carneiro Santiago.

Cerca de 476,6 km² foram inundados, em até 135 metros de profundidade, uma área que atrai pescadores esportivos experientes devido à necessidade de reconhecer padrões de vento que podem mudar abruptamente e do uso de embarcação.

O local oferece tucunarés, dourados, traíras, tilápias, acaris e corvinas de água doce. O período de pesca ocorre de março a outubro, fora do defeso da piracema.

O que é um tucunaré híbrido?

O tucunaré híbrido resulta do cruzamento de duas diferentes espécies dentro do gênero dos tucunarés. No caso da represa, é comum encontrar tucunarés açus e amarelos, sendo o híbrido resultado da mistura entre as duas espécies.

Tucunaré é uma espécie de peixe de água doce famosa no Brasil, sobretudo dentre pescadores esportivos, que buscam o desafio oferecido pelo animal durante a prática do esporte.

Contudo, o peixe não se resume apenas a uma espécie, mas a várias. Todas pertencem ao mesmo gênero, o Cichla. Em sua maioria, habitam águas amazônicas.

Como funciona o reconhecimento

A BGFA é uma empresa que estabelece regras e critérios técnicos para homologar recordes de pesca esportiva. O reconhecimento depende da submissão da captura à avaliação conforme suas normas.

A marca anunciada corresponde ao registro validado naquela categoria, e não há comprovação de que seja a maior tucunaré híbrida já capturada em Minas Gerais ou no Brasil em qualquer circunstância.