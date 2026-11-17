Reprodução Originalmente, se chamava Ponte Rio Negro, mas foi rebatizada com o nome do jornalista fundador da Rede Amazônia, maior rede de televisão comercial aberta da Região Norte do Brasil, em 2017

A Ponte Jornalista Phelippe Daou possui quase 3,6 quilômetros de extensão, une duas cidades na região metropolitana da capital do Amazonas, atravessa o Rio Negro e é a maior estaiada do Brasil.

Inaugurada em 24 de outubro de 2011, a construção conecta a capital amazonense, Manaus, à cidade de Iranduba (AM). Conforme a Agência Senado, o empreendimento “aproximou” as duas cidades, que antes dependiam de balsas para se conectarem.

O tempo da travessia reduziu de 40 para 5 minutos em um projeto pensado justamente para sanar a demora, além dos problemas de segurança do sistema anterior.

A ponte é considerada a terceira maior ponte de água doce do mundo, por atravessar o Rio Negro, sétimo maior rio do mundo em volume, e é a maior estaiada do Brasil.

Pontes estaiadas são conectadas e sustentadas por cabos de aço tensionados, as estaias, o que forma um visual interessante e frequentemente se tornam atração turística, como em Laguna (SC).





A engenharia de “três maracanãs”

A Ponte Jornalista Phelippe Daou foi idealizada em 2003 e possui quatro faixas de tráfego com espaços para pedestres em ambos os lados. A estrutura se estende ao longo de 3.595 metros, enquanto o trecho estaiado possui 400 metros.

O investimento passou de R$ 1 bilhão por conta de obras complementares, totalizando 1,099 bilhões de reais. A construção enfrentou desafios de logística, engenharia e navegação.

Cabos de aço e cimento suficientes para erguer três estádios do Maracanã foram usados na construção da estrutura, que levou quatro anos a partir de 2007.

A largura total é de 20,70 metros, o que amplia para 22,70 na parte estaiada. Cada um dos dois vãos a partir do mastro central ocupa 200 metros. Tudo foi pensado com formato aerodinâmico para reduzir atrito com o vento.

Uma das ideias centrais à construção foi ampliar conexões da Zona Franca de Manaus, área industrial que era pouco integrada à região metropolitana do entorno.

O empreendimento se tornou símbolo para a arquitetura local e reúne cerca de 2,55 milhões de habitantes da região metropolitana.

Originalmente, se chamava Ponte Rio Negro, mas foi rebatizada com o nome do jornalista fundador da Rede Amazônia, maior rede de televisão comercial aberta da Região Norte do Brasil, em 2017.