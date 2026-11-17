Reprodução/Anvisa Venda de Suplemento Alimentar de Melatonina Sublingual foi suspensa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta terça-feira (27), a comercialização de suplementos alimentares que apresentaram irregularidades na fabricação. Devido à decisão, os produtos devem ser recolhidos e não podem mais ser fabricados, vendidos, distribuídos, importados, divulgados ou utilizados.

A decisão, publicada em Diário Oficial, também aponta para o uso de alegações não aprovadas pela Anvisa para divulgar o produto. O texto cita as frases "Ação mais rápida na hora de dormir" e "Sono mais rápido" para promover um suplemento alimentar líquido de melatonina em spray.

O produto da empresa Norvy Saúde Ltda também não teve a segurança do ingrediente avaliada para o uso sublingual.



Melatonina sublingual não é autorizada no Brasil



Segundo a própria Anvisa, esse tipo de produto nunca passou por avaliação de segurança e eficácia. A agência afirma que os suplementos de melatonina sublingual precisam passar por uma avaliação específica de segurança. Na ausência dessa análise, os produtos estão sujeitos à aplicação de medidas sanitárias.



O órgão enfatiza que não existe evidência que a quantidade de melatonina autorizada para venda, de 0,21 mg por dia, regule o sono. Para fazer esse tipo de afirmação em qualquer tipo de publicidade, a empresa deve comprovar a eficácia do produto à Anvisa, apresentando estudos científicos que tenham observado efeitos positivos.

Em fevereiro deste ano, a Anvisa também proibiu o produto "Melatonina Sublingual em Gotas Sabor Maracujá”, da Vita Be Cosméticos Ltda.

Na ocasião, o produto não foi avaliado pelo órgão para o uso sublingual, e utilizava de promessas sem comprovação ou aprovação prévia.

Suspensão por falta de documentação



A venda de outros dois produtos foi suspensa nesta terça-feira, o Suplemento Alimentar em Cápsulas Nutri Bluwey e Suplemento Alimentar em Cápsulas Nutri AN-T, ambos da empresa Morbach Nutri Complementos Alimentares Ltda.



Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada devido à apresentação insuficiente de documentos para comprovar a adequação dos produtos, principalmente quanto à composição, qualidade, segurança e estabilidade. Isso compromete a comprovação da conformidade sanitária e significa risco à saúde dos consumidores.



Ingredientes não autorizados e descumprimento do limite mínimo de cálcio na composição também foram fatores que levaram à decisão tomada pelo órgão fiscalizador.



