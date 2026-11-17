Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Anvisa libera cosméticos artesanais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa), aprovou a liberação oficial do uso do Botox, a toxina botulínica tipo A, para tratar adultos com quadro de proeminência acentuada ou muito acentuada no músculo masseter.

O anúncio valida a aplicação do produto na redução da chamada hipertrofia benigna desse tecido, que fica localizado na região da mandíbula e desempenha a função central de movimentar a boca durante a mastigação. A mudança passa a ser incluída na relação de indicações do remédio no país, incluindo quadros funcionais e estéticos.

O acúmulo de volume no masseter fica aparente pelo alargamento na região da mandibula, alterando as linhas do contorno facial. Embora o crescimento do músculo do maxilar não traga riscos diretos à sobrevivência do paciente, o problema é capaz de provocar desconfortos físicos, interferir na relação com a própria aparência e na qualidade de vida das pessoas afetadas.

Para mudar essa questão, o princípio ativo age interrompendo, por um período determinado, a liberação da substância acetilcolina nas junções das fibras nervosas, o que causa o relaxamento focado do músculo tratado.

A liberação da nova bula foi comprovada pelos resultados de um ensaio clínico de fase 3 conduzido com um grupo de 377 voluntários.

Durante o estudo, 51,2% dos pacientes que receberam a toxina botulínica reduziram o volume em no mínimo dois níveis da escala do masseter, enquanto apenas 2,2% dos integrantes do grupo de controle registraram melhora semelhante. A medida regulatória foi publicada no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE nº 4.459/2026.