Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Davi Alcolumbre e Hugo Motta, presidente do Senado e da Câmara

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), se reuniram nesta terça-feira (17) com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para pedir que a Corte julgue as ações que questionam a Lei da Dosimetria.

O argumento apresentado ao ministro, relator dos processos no Supremo, é que a legislação foi aprovada pelo Congresso Nacional há quase um ano e que os questionamentos sobre sua constitucionalidade precisam ser analisados pelo tribunal.

A aplicação da L ei da Dosimetria está suspensa desde maio, por decisão de Moraes, após partidos e entidades apresentarem ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) contra o texto. O ministro determinou a suspensão dos efeitos da norma até que o STF decida se as regras estão de acordo com a Constituição.

No encontro desta terça-feira, Alcolumbre e Motta pediram que as ações sejam incluídas na pauta do Plenário do Supremo, com a expectativa de que o julgamento definitivo seja concluído ainda neste ano.

Em comunicado conjunto, os presidentes afirmam que “o ministro Alexandre de Moraes ouviu atentamente os argumentos apresentados e informou que dará retorno sobre o pedido assim que possível”.

Redução de penas

Na prática, a Lei da Dosimetria reduz as penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses em prisão domiciliar.

A legislação altera os critérios de cálculo das punições para crimes como tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Com a suspensão determinada por Moraes, os condenados que buscam o benefício da redução das penas dependem de uma decisão definitiva do STF. O ministro também aplicou esse entendimento a casos de pessoas condenadas que já haviam recorrido à Corte para pedir a revisão das punições com base na nova legislação.

Entenda a polêmica

A Lei da Dosimetria, que permite reduzir as penas de condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, foi aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2025.

Em janeiro de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou integralmente o projeto. Em abril, porém, deputados e senadores derrubaram o veto presidencial, restabelecendo a validade da proposta.

Antes da votação, Alcolumbre retirou da análise do Congresso um trecho do projeto para evitar conflito com a Lei Antifacção, que havia endurecido as regras para progressão de regime. O dispositivo excluído facilitava a progressão de regime para condenados por crimes graves, como feminicídio e outros crimes hediondos.

Desde a contestação da lei feita no STF por partidos e entidades, por meio de ADIs, a aplicação da Dosimetria está suspensa.