Reprodução Triangulo mineiro pertenceu a Goiás antes de se tornar parte do território de Minas Gerais

O Triângulo Mineiro nem sempre foi mineiro. Durante cerca de 68 anos, entre 1748 e 1816, o território integrou a Capitania de Goiás. A mudança que o colocou sob administração de Minas Gerais ocorreu há 210 anos e teve uma justificativa concreta: a dificuldade dos moradores para resolver suas demandas tão longe da capital goiana.

A decisão foi formalizada por dom João VI em 4 de abril de 1816. O alvará retirou de Goiás os julgados de São Domingos do Araxá e Desemboque, com os territórios sob sua jurisdição, e os incorporou à comarca de Paracatu, na Capitania de Minas Gerais.

A transcrição do documento está disponível no portal da Câmara dos Deputados. Além de determinar a mudança, o texto registra os argumentos apresentados pelos moradores para deixar a administração goiana.

A distância que ajudou a mudar o mapa

No alvará, a Coroa registra a reclamação dos moradores da Campanha do Araxá: a capital de Goiás ficava a “mais de 150 leguas”, na grafia da época. A distância tornava penoso recorrer às autoridades e obrigava os habitantes a se afastarem de suas casas e lavouras.

A justificativa era que, vinculados à administração de Paracatu, poderiam ser atendidos com maior facilidade. O documento apresenta a transferência como uma maneira de reduzir esses transtornos e favorecer as atividades dos moradores.

Antes de Goiás, a ligação com São Paulo

A trajetória administrativa da região passou por diferentes capitanias. Antes de integrar Goiás, o território esteve sob jurisdição paulista. Em 1748, com a criação da capitania goiana, desmembrada de São Paulo, passou a fazer parte dela. A incorporação a Minas ocorreu quase sete décadas depois.

Essa sequência ajuda a entender por que o nome atual pode esconder parte da história. A região também ficou conhecida como Sertão da Farinha Podre, denominação associada às terras onde se situavam os julgados de Desemboque e Araxá.

A área transferida em 1816 abrangia boa parte do que hoje corresponde ao Triângulo Mineiro e ao Alto Paranaíba. Os nomes e os limites administrativos daquele período, portanto, não devem ser confundidos com as divisões atuais.

Ouro e disputas pelo território

A mudança administrativa foi precedida por décadas de conflitos de limites. Em estudo publicado na revista Varia Historia, o pesquisador Robert Mori analisa documentos que relacionam as disputas entre Goiás e Minas Gerais à mineração, ao contrabando e aos interesses pelo controle da região.

As divisas estabelecidas no século XVIII eram pouco detalhadas, o que abria espaço para reivindicações concorrentes. Desemboque, hoje distrito de Sacramento, ocupou posição importante nessa história como sede de um julgado, unidade de administração e Justiça.

Uma carta de 12 de abril de 1765, enviada pelo governador de Goiás, João Manuel de Mello, ao rei dom José, também trata dos conflitos territoriais entre as duas capitanias. A correspondência teve sua transcrição publicada nos Cadernos de Pesquisa do CDHIS, da Universidade Federal de Uberlândia.

O original pertence ao acervo do Arquivo Histórico Ultramarino, em Portugal. O registro mostra que a disputa pelo território já mobilizava autoridades mais de meio século antes da transferência para Minas.

Uma história anterior às capitanias

A ocupação dessas terras antecede as divisões impostas pela Coroa portuguesa. Segundo a pesquisa de Mori, a região era tradicionalmente habitada por povos indígenas, entre eles os identificados nos documentos coloniais como Kayapó do sul e Araxá. A expansão dos colonizadores ocorreu em meio a conflitos e à invasão desses territórios.

Foi sobre essa área disputada que o alvará de 1816 estabeleceu uma nova jurisdição. A ordem abrangia os dois julgados e todas as terras que lhes pertenciam, incorporando-os à administração mineira.



