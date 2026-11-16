Reprodução/redes sociais A cobra pode estar construindo um ninho no local

Uma sucuri adulta de cerca de 7 metros foi vista e filmada durante passei turístico em Bonito, Mato Grosso do Sul. O animal aparentava estar tomando Sol quando o grupo de passeio avistou a serpente. O registro foi feito pelo guia, Célio Araújo. Assista abaixo:





Segundo a publicação, o encontro com a natureza foi surpreendente e aconteceu durante uma tarde ensolarada, em momento tido como inesquecível e simbólico pelos participantes. O vídeo foi publicado na sexta-feira (13).

A sucuri é um animal fundamental para o equilíbrio ambiental da região e estava em habitat natural. É recomendado manter distância em casos de avistamentos.





Ecoturismo

Bonito, localizado no Mato Grosso do Sul, está entre os destinos mais procurados por turistas em busca de uma imersão com a natureza . Localizado a cerca de 300 km da capital, Campo Grande, o município se consolidou como referência em ecoturismo no Brasil e no mundo, atraindo pessoas em todas as épocas do ano.

Eleito diversas vezes como um dos melhores destinos de ecoturismo do país, Bonito é reconhecido pela preservação ambiental e pela gestão responsável do turismo. A cidade controla o número de visitantes em seus atrativos por meio de taxas de conservação, garantindo que a experiência seja sustentável sem comprometer o equilíbrio ambiental.

O cenário é um verdadeiro convite para quem gosta de trilhas, cachoeiras e mergulhos em águas cristalinas, além da oportunidade de observar de perto a fauna e a flora aquática brasileiras.

Maior cobra do Brasil e mais pesada do mundo

A sucuri é a maior cobra do Brasil e tem hábitos semiaquáticos. O animal, na verdade, possui uma variedade de cinco espécies pertencentes ao gênero Eunectes e três delas habitam o país.

O tamanho varia conforme sexo e espécie, mas, em média, os indivíduos adultos chegam aos 4 metros, apesar de registros entre 6 a 7 metros e até 250 quilogramas.

A cobra é 100% carnívora e não é peçonhenta. A estratégia usada para matar é enrolar o enorme corpo ao redor da vítima e apertar até causar a morte por asfixia ou choque cardiorrespiratório.

A dieta se baseia sobretudo de peixes, aves, outros répteis e mamíferos, ou seja, quase tudo que ela conseguir capturar. As sucuris se deslocam com facilidade pela água e são avistadas frequentemente perto de lagos, pântanos e açudes.

A sucuri-verde-do-sul é a maior de todas em comprimento e está presente no Brasil. Ela pode pesar até 200kg e é encontrada em vários estados dentre os biomas da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica.

O porte da espécie dá a ela o “trono” como serpente de maior massa corporal do planeta inteiro, ficando atrás somente em comprimento para a píton-reticulada.

Outra brasileira, a sucuri-malhada, é mais restrita, estando presente na Ilha de Marajó, no Pará e no Amapá. Por fim, a sucuri-do-pantanal pode ser vista nas áreas do bioma que a batizou.

A “coletânea” desse animal singular é completa com as sucuris-de-beni e as sucuris-verdes-do-norte. A primeira é exclusiva do território da Bolívia, enquanto a segunda é a mais recente, descrita em 2024, presente nos territórios amazônicos externos ao Brasil