Divulgação/BGFA O trairão intermedius (Hoplias intermedius) atinge, em média, de 60 a 70 centímetros

Um trairão intermedius de 62 centímetros rendeu ao pescador esportivo Rhalhell Brynner Ferreira de Resenve, de 26 anos, o recorde mineiro na modalidade comprimento para a espécie, conforme a BGFA Recordes. A entidade anunciou a homologação na categoria Mineiro Absoluto Masculino.

A captura aconteceu no dia 08 de setembro deste ano, em Guapé, Minas Gerais, no. O recorde é apresentado como maior comprimento de peixes da espécie somente em território mineiro, já que a própria entidade possui recorde nacional maior, com 66 centímetros.

A pescaria não contou com guias e foi homologada após o uso da régua oficial da competição fornecida pela entidade.





Dia difícil de pesca

Segundo relato fornecido para a BGFA, Rhalhell Brynner foi surpreendido pelo exemplar em um dia já desacreditado de pesca.

Um dia difícil de pescaria, procurando os peixes no fundo, quando fui surpreendido com esse monstro Rhalhell Brynner, pescador esportivo





Conforme a divulgação do feito, Rhalhell utilizou uma vara de pesca Hiper Pro de 17lb, carretilha Titan Pro 12000 e linha Victoria multifilamento 0,3mm e 44lb.

Outros pescadores comentaram já terem fisgado exemplares maiores, inclusive em Minas Gerais.

Porém, o recorde precisa seguir as regras da BGFA para ser validado, e alguns afirmaram não saber da possibilidade de homologações estaduais.

O recorde de Rhalhell foi o primeiro para Minas Gerais com a espécie trairão intermedius.

Espécie prefere áreas de fluxo de água

O trairão intermedius (Hoplias intermedius) atinge, em média, de 60 a 70 centímetros. A espécie de água doce costuma se alimentar de outros peixes e de insetos e, diferentemente de outras traíras que preferem águas paradas, essa opta por corredeiras.

Isso porque exibe comportamentos de emboscada, ficando à espreita para caçar. Contudo, é considerado um peixe “sedentário”, porque não precisa de muito espaço para viver quando colocado em aquários.

Como funciona o reconhecimento

A BGFA é uma empresa que estabelece regras e critérios técnicos para homologar recordes de pesca esportiva. O reconhecimento depende da submissão da captura à avaliação conforme suas normas.

A marca anunciada corresponde ao registro validado naquela categoria, e não há comprovação de que seja o maior trairão já capturado em Minas Gerais em qualquer circunstância.