Reprodução / Redes Sociais Eduarda Campopiano (PL), deputada estadual eleita por SP

A presidência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu manter a concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga à deputada estadual eleita por São Paulo, Eduarda Campopiano (PL) , rejeitando o pedido da vereadora Mônica Benício (PSOL) para suspender a honraria. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (16), no Diário Oficial da Câmara, assinada pela presidente em exercício da Casa, vereadora Tânia Bastos (Republicanos).

No despacho, ela considerou que o pedido da vereadora do PSOL não apontou a existência de processo criminal ou por improbidade administrativa contra a homenageada. Dessa forma, na avaliação da presidente em exercício, o requerimento não se enquadra nas condições previstas pelo Regimento Interno para suspender uma honraria já concedida.

Ainda segundo Tânia Bastos, a concessão deveria ter sido questionada antes da sua aprovação, no último dia 10, e que, o pedido ao plenário seria o mesmo que submeter a homenagem a uma segunda votação, o que não está previsto na Lei Orgânica do Município.

A proposta

A proposta de concessão da medalha é de autoria dos vereadores Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, todos do PL, e Leniel Borel, do PP.

Eles justificaram a iniciativa alegando que a homenagem representa um “reconhecimento à trajetória pública de Eduarda Campopiano, à sua atuação política e à sua contribuição para a representatividade feminina nos espaços de decisão”.

Os autores também disseram que a medalha “constitui uma honraria destinada a reconhecer mulheres que se destacam por sua atuação e contribuição à sociedade”.

Mas a decisão não encerra a polêmica, porque outros dois questionamentos sobre a concessão da medalha ainda aguardam apreciação: um apresentado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros e outro pela OAB Mulher.

A polêmica

Ao aprovar a concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga a Eduarda Campopiano, na última terça-feira (10), a Câmara Municipal do Rio de Janeiro desencadeou uma série de manifestações contrário, entre elas uma petição online criada pela advogada Jessica Acocella, cujo abaixo-assinado se aproxima de 530 mil adesões até o momento,

O texto critica a escolha de Campopiano, que durante a campanha declarou oposição ao feminismo e se apresenta nas redes sociais como a “maior inimiga das feministas de São Paulo”.

A deputada estadual eleita também contesta o conceito de feminicídio.

“Feminicídio é uma armadilha semântica. Nenhuma mulher morre por ser mulher”, afirmou.

Chiquinha Gonzaga foi compositora, pianista e maestrina carioca considerada pioneira da música popular brasileira. A medalha Chiquinha Gonzaga deve ser concedida a personalidades femininas que tenham se destacado em favor de causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais, conforme estabelece o artigo 319 do Regimento Interno da Câmara Municipal, aprovado pela Resolução nº 1.673/2025.

O problema alegado é que a notoriedade pública da deputada eleita decorre justamente de manifestações contrárias à agenda de direitos das mulheres.

“Conceder essa medalha a alguém que se posiciona publicamente como ‘inimiga das feministas’ é uma ofensa à memória de Chiquinha e ao legado que ela deixou”, afirma um trecho do abaixo-assinado.

A Câmara também aprovou a entrega da Medalha Pedro Ernesto, a maior honraria do Legislativo carioca, a Lucas Pavanato, deputado federal eleito pelo PL por SP.