Valter Campanato/Agência Brasil Ministro da Educação, Leonardo Barchini, fala sobre a realização das provas do Enem 2026





O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sofreu ataques hacker neste domingo (15), durante o segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

A declaração foi feita durante uma visita do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, à sala de monitoramento do Enem, em Brasília. Na ocasião, o ministro apresentou um balanço da distribuição das provas e explicou como o governo acompanha a aplicação em todo o país.

Nós também temos aqui os módulos de risco, os ataques que estão sendo feitos à página do Inep. Estamos controlando todos os ataques hackers que a gente vem sofrendo. Leonardo Barchini, ministro da Educação.









Durante a apresentação, o ministro ainda explicou que a distribuição das provas para os locais de aplicação começou às 10h, no horário de Brasília. A entrega é feita somente no dia do exame para reduzir o tempo em que os materiais ficam expostos e, assim, reforçar a segurança.

Por volta das 11h30, segundo os dados apresentados por Barchini, 94,5% das provas já haviam sido entregues.

A equipe responsável pelo exame também acompanhou o andamento das entregas em tempo real, o que permitiu identificar possíveis problemas durante a operação.

Enem mobiliza quase 600 mil pessoas

Barchini ainda apresentou números sobre a estrutura necessária para realizar o exame. Em 2026, mais de 5 milhões de pessoas tiveram a inscrição confirmada. As provas foram distribuídas em 14.868 locais de aplicação.

A operação envolveu aproximadamente 596 mil pessoas, entre coordenadores, assistentes, fiscais, aplicadores e outros profissionais que ajudam a organizar o exame.

O transporte dos cadernos de questões contou com o apoio dos Correios, das Forças Armadas e das forças policiais. Foram usados milhares de veículos, além de aeronaves e embarcações, para levar as provas a diferentes regiões do Brasil.





Resultados do Enem 2026

O segundo dia do Enem 2026 foi realizado neste domingo (15), com questões de Matemática e Ciências da Natureza. Os candidatos tiveram cinco horas para concluir o exame, aplicado das 13h30 às 18h30, no horário de Brasília.

Com o encerramento das provas regulares, os participantes prejudicados por problemas durante a aplicação ou por doenças contagiosas poderão solicitar uma nova oportunidade para fazer o exame. Os pedidos devem ser feitos entre 16 e 20 de novembro, pela Página do Participante. As novas provas estão previstas para os dias 15 e 16 de dezembro.

Os gabaritos oficiais devem ser divulgados em até dez dias úteis após a segunda etapa, enquanto os resultados individuais estão previstos para janeiro de 2027.