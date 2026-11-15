Corpo de Bombeiros Filhotes recém-nascidos foram retirados de uma vala em Niquelândia e ficaram sob os cuidados dos bombeiros

Molhados e miando dentro de uma vala no leito de um córrego, dois gatos recém-nascidos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros em Niquelândia, em Goiás. Segundo a corporação, os filhotes haviam sido abandonados no local.

O resgate ocorreu na manhã de sexta-feira (13), após um chamado ao telefone de emergência 193, por volta das 11h. Conforme o relato dos militares, os animais estavam em um trecho do córrego na Avenida Brasil, no Setor Maracanã.

Para chegar aos filhotes, os bombeiros usaram uma escada e desceram até o leito. Fotografias da operação mostram um militar entre pedras e água durante o atendimento. Os dois gatos foram localizados no interior da vala e retirados com segurança.

Depois do resgate, os filhotes aparecem juntos em um recipiente preparado pelos militares. Os animais ficaram sob a responsabilidade da equipe. De acordo com os bombeiros, a previsão era providenciar acolhimento e, posteriormente, encaminhá-los para adoção.



