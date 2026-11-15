Reprodução Para simular o brilho do Césio, Pedro Augusto conta que usou um sal fosforescente chamado aluminato d estrôncio "dopado" com európio e disprósio

Um estudante de engenharia de computação da Universidade Federal de Goiás (UFG) surpreendeu os moradores de Goiânia ao publicar um vídeo nas redes sociais recriando o brilho azulado característico do césio 137, responsável pelo maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear. O vídeo já soma quase 2 milhões de visualizações no Youtube e no Instagram.

Ao iG, o jovem disse que sempre teve interesse no acidente radiológico de Goiânia e que começou a estudar radiação após receber um equipamento capaz de medir radiação. "Visitei todos os locais da tragédia e consegui, inclusive, detectar traços do Césio 137 no solo desses locais, mas em níveis extremamente baixos e sem riscos para a população", conta.

Para simular o brilho do Césio, Pedro Augusto conta que usou um sal fosforescente chamado aluminato d estrôncio "dopado" com európio e disprósio. "Esse tipo de substância emite um brilho azul por um tempo após ser excitada por uma luz ultravioleta", conta.













Substância não é radioativa

Apesar do brilho azulado, o pó que ele criou não tem radiação. "Não há nenhum elemento radioativo na composição desse pó brilhante. Ele brilha pelo fenômeno da fosforescência, não a radioluminescência, como Césio 137", explica.

Pedro Augusto diz que o objetivo dos seus vídeos "ensinar ciência refletindo sobre os riscos radioativos".

"Por isso eu demonstrei no vídeo como se dá a contaminação, destacando que uma substância em forma de pó se dispersa muito rapidamente no ambiente, sendo praticamente impossível evitar que ela se espalhe de ter contato com poucos grãos", relata.

Ao comentar a repercussão do vídeo, Pedro reconhece o impacto que a reprodução da luz azul pode provocar. Para o estudante, o brilho é "o símbolo maior da tragédia".

Como aconteceu o acidente com césio-137

O acidente com césio-137 começou em 13 de setembro de 1987, quando dois catadores de materiais recicláveis retiraram parte de um aparelho de radioterapia das antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, no Centro de Goiânia. O equipamento havia sido deixado no imóvel e continha uma fonte radioativa de césio-137.

Dias depois, o material foi vendido ao ferro-velho de Devair Alves Ferreira. Impressionado com o brilho azul que saía da cápsula, ele mostrou a descoberta a familiares e amigos. Fragmentos da substância foram distribuídos e levados para outras casas, espalhando a contaminação.

Enquanto as pessoas que tiveram contato com o material apresentavam problemas de saúde, Maria Gabriela Ferreira, mulher de Devair, desconfiou da relação entre a peça e os sintomas. Em 28 de setembro, levou o objeto à Vigilância Sanitária. No dia seguinte, o físico Walter Mendes Ferreira identificou os níveis elevados de radiação, e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) foi acionada.

Quem foram as vítimas

Quatro pessoas morreram na fase aguda do acidente. Leide das Neves Ferreira , de 6 anos, e Maria Gabriela morreram em 23 de outubro de 1987. Sobrinha de Devair, a menina havia brincado com o material levado para casa pelo pai, Ivo Alves Ferreira, e ingerido partículas da substância.

As outras duas vítimas foram Israel Batista dos Santos e Admilson Alves de Souza, funcionários do ferro-velho que manipularam a fonte radioativa. Israel morreu em 27 de outubro; Admilson, no dia seguinte.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, 112.800 pessoas passaram por monitoramento após o acidente. Entre elas, 249 apresentaram algum grau de contaminação. O Estádio Olímpico, em Goiânia, foi utilizado como ponto de triagem da população.

A descontaminação exigiu a retirada de terra, objetos e materiais de imóveis atingidos. De acordo com a Cnen, cerca de 6 mil toneladas de rejeitos foram acondicionadas e destinadas a depósitos em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana da capital. As vítimas diretas e indiretas continuam a receber acompanhamento especializado no Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves.



