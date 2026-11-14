Wallace Martins/STF Sede do Supremo Tribunal Federal

Faltando exatamente um mês para o início da implementação da jornada de trabalho 5x2 no país, previsto na emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional, a segunda-feira (16) deve marcar uma primeira resposta do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as regras para a transição.

Os ministros terão até as 11h para concluir o julgamento virtual da decisão liminar do ministro Flávio Dino , relator do caso, que estabeleceu critérios para a aplicação da jornada de 42 horas semanais e manteve o início das mudanças em 16 de dezembro de 2026.

No julgamento, os ministros decidem se mantêm integralmente as medidas, modificam algum dos pontos ou derrubam a decisão.

O julgamento começou nesta sexta-feira (13) e, até o momento, o placar está em 4 a 0 pela manutenção da liminar. Votaram o próprio Dino, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmem Lúcia e o ministro Gilmar Mendes. Ainda faltam votos de oito ministros: Edson Fachin, Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin.

Entre os pontos em análise estão a possibilidade de distribuir as 42 horas semanais em cinco dias de trabalho, com jornadas diárias de até 8h24min, sem necessidade de negociação coletiva, e as regras para compensação dos dias de descanso.

A decisão também estabelece orientações sobre a preservação dos salários, a validade de cláusulas de acordos coletivos e os prazos para adaptação de contratos de trabalho e administrativos.

Câmara contesta decisão de Dino

Outro assunto que deve movimentar o STF na próxima semana é a manifestação da Advocacia da Câmara dos Deputados, enviada à Corte nesta sexta-feira (13). O Legislativo questiona seis pontos da liminar de Flávio Dino e pede que sejam preservadas as regras aprovadas pelo Congresso Nacional.

Entre os pontos contestados estão a autorização para distribuir as 42 horas semanais em jornadas de até 8h24min sem negociação coletiva, as mudanças nas regras de compensação dos dias de descanso e os prazos de 180 dias para o Congresso regulamentar regimes diferenciados de jornada e medidas de adaptação para micro e pequenas empresas.

A Câmara também questiona a redução de um ano para 180 dias do prazo de adaptação dos contratos administrativos que envolvem mão de obra e a extensão de uma exceção ao controle de jornada para empregados de empresas estatais que exploram atividades econômicas em regime de concorrência.

A manifestação será analisada por Flávio Dino, relator das ações. O ministro poderá avaliar os argumentos apresentados pela Câmara e definir os próximos encaminhamentos, inclusive a possibilidade de levar os questionamentos ao plenário.

Os pontos também poderão ser considerados no julgamento de mérito das ações que discutem a constitucionalidade da emenda.

Julgamento definitivo pode entrar na pauta

E outra movimentação que poderá ocorrer na próxima semana envolve as ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) apresentadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que questionam a emenda constitucional responsável pelo fim da escala 6x1.

As entidades empresariais argumentam que o prazo estabelecido para as negociações coletivas é insuficiente e que a falta de acordos pode dificultar a implementação das novas regras.

Conforme afirmou Flávio Dino em audiência sobre o caso realizada no início desta semana, o ministro poderá solicitar ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, que os processos sejam incluídos na pauta do plenário para julgamento definitivo.

A decisão sobre a data, no entanto, cabe a Fachin, responsável por definir o calendário de julgamentos da Corte. Até o momento, não há previsão confirmada para a análise do mérito das ações.

Esse julgamento será diferente do referendo da liminar. Enquanto a votação que termina na segunda-feira trata da manutenção das regras provisórias estabelecidas por Dino, a análise definitiva deverá examinar os questionamentos constitucionais apresentados pelas entidades empresariais contra a emenda aprovada pelo Congresso.

O que muda na jornada de trabalho

A emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional estabeleceu a redução gradual da jornada semanal máxima, sem diminuição salarial. O cronograma prevê duas etapas:

16 de dezembro de 2026: redução de 44 para 42 horas semanais;

16 de dezembro de 2027: redução de 42 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado.

A decisão de Dino manteve esse calendário e estabeleceu critérios para a transição, incluindo a possibilidade de distribuir as 42 horas em cinco dias, com jornadas de até 8h24min, sem necessidade de acordo ou convenção coletiva.

O ministro também definiu orientações sobre a preservação dos salários, a validade de cláusulas de acordos coletivos, a compensação dos dias de descanso e os prazos para adaptação de contratos.