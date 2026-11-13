Reprodução/Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Ponte do Xingu está sendo construída no km 571 da BR-230, na Rodovia Transamazônica, no Pará

A construção da Ponte do Xingu, sobre o Rio Xingu, na rodovia Transamazônica (BR-230), no Pará, atingiu 73,81% de conclusão, segundo informou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ao iG. Com 700 metros de extensão, a ponte está localizada no km 571 da rodovia.

Atualmente, motoristas e passageiros precisam usar balsas para atravessar o rio entre Anapu e Vitória do Xingu. Com a conclusão da obra, a ligação poderá ser feita diretamente pela rodovia, sem depender do transporte fluvial. A estimativa apresentada pelo DNIT é que aproximadamente 80 mil pessoas sejam beneficiadas pela nova ponte.

A obra recebe investimentos de R$ 405,6 milhões do governo federal e faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

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O que falta para concluir a ponte?

Segundo o DNIT, os trabalhos estão concentrados nas duas margens do rio. No lado de Anapu, as equipes montam estruturas de madeira que servem de molde para o concreto e preparam armações de aço dos mastros.

Também estão em andamento a montagem e a concretagem de vigas e partes do piso da estrutura. Outra atividade é a instalação de tubos utilizados na construção dos mastros.

Reprodução/DNIT Concretagem dos blocos de sustentação da Ponte do Xingu





Na margem de Vitória do Xingu, os trabalhadores montam armações de aço e estruturas de madeira que servirão de molde para a concretagem dos mastros. As equipes também instalam escadas de acesso, fazem acabamentos no piso da ponte e preparam as estruturas provisórias que dão sustentação às partes em construção.

A Ponte do Xingu será do tipo estaiada, modelo em que cabos de aço ajudam a sustentar a estrutura. O projeto prevê quatro trechos de sustentação em cada margem do rio e um vão central de 424 metros, que ficará sem pilares apoiados no leito principal do Xingu.





Entrega foi adiada

O cronograma da construção passou por mudanças desde o início dos trabalhos. Em fevereiro de 2025, quando a infraestrutura da ponte ainda estava em execução, o DNIT previa a conclusão para dezembro daquele ano.

Em agosto de 2025, quando a obra chegou a 40% de execução, a previsão foi alterada para 2026. Já em janeiro de 2026, quando a construção ultrapassou a marca de 50%, o departamento voltou a informar que a entrega estava prevista para o fim daquele ano.

Em outubro de 2026, o Tribunal de Contas da União (TCU) incluiu a Ponte do Xingu entre as obras rodoviárias prioritárias para receber recursos do Orçamento de 2027. Na ocasião, o tribunal apontou a necessidade de mais R$ 67,9 milhões para concluir o empreendimento.

Agora, com 73,81% dos trabalhos executados, a previsão mais recente do DNIT é entregar a estrutura no segundo semestre de 2027.