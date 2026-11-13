Nelson Jr./SCO/STF Ministro Edson Fachin, presidente do CNJ e do STF

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinou nesta sexta-feira (13) a suspensão dos prazos processuais em todo o país nos dias 12 e 13 de novembro de 2026, atendendo solicitação apresentada mais cedo pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A retomada oficial da contagem dos prazos ocorrerá na próxima segunda-feira (16).

O pedido de suspensão se deu em razão de falhas no sistema da Microsoft que começaram nesta quinta-feira (12) e, após horas de instabilidade, ainda não foram totalmente resolvidas. A gigante tecnológica americana atribuiu o problema a a uma "carga elevada" em sua infraestrutura, afetou seu serviço de e-mail Outlook e outros produtos.

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A OAB enviou dois ofícios pedindo a suspensão dos prazos. Ao CNJ, a solicitação da OAB foi de uma medida com alcance nacional. Já ao STF, o pedido se refere aos processos em tramitação na Corte.

Os documentos, assinados pelo presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, citam falhas em serviços como Outlook, Teams, SharePoint e Exchange Online, utilizados para troca de mensagens, reuniões virtuais e compartilhamento de documentos.

Segundo os ofícios, os tribunais de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), São Paulo (TJ-SP) e Paraná (TJ-PR) já haviam divulgado comunicados sobre problemas ou possíveis impactos em suas atividades.

Além da suspensão dos prazos, Fachin também estabeleceu, por meio de portaria, que eventuais situações específicas que fujam do período exato de 12 e 13 de novembro, mas que tenham sido comprovadamente impactadas pelas falhas tecnológicas da Microsoft, poderão ser analisadas individualmente pelos juízes ou relatores.

Os serviços do Microsoft 365 são amplamente utilizados no Poder Judiciário.

Preservar segurança jurídica

A OAB ressalta ainda nos documentos analisado por Fachin que “a manutenção da contagem dos prazos, sem considerar as dificuldades provocadas pela instabilidade, pode comprometer o exercício da advocacia, a prestação jurisdicional e as garantias do contraditório e da ampla defesa”.

"A interrupção dos serviços de comunicação pode prejudicar o atendimento às partes e aos advogados, a realização de despachos virtuais, o agendamento de audiências, a comunicação com as unidades judiciárias e a organização do trabalho de magistrados e servidores, especialmente em regime de teletrabalho", argumenta ainda a entidade.