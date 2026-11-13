Divulgação/Câmara dos Deputados Plenário da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados se manifestou contra a decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que definiu regras para o início da jornada de trabalho 5x2 e manteve o início do período de transição em 16 de dezembro. A manifestação da Advocacia da Câmara foi enviada nesta sexta-feira (13) ao STF, contestando alguns pontos da liminar e pedindo a preservação das regras aprovadas pelo Congresso Nacional.

A decisão liminar de Flávio Dino sobre as regras de transição para o fim da escala 6x1 está sendo julgada nesta sexta no STF, em plenário virtual.

O posicionamento de Dino, que é relator do caso, se deu no âmbito de ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) apresentadas pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que questionam a emenda constitucional que pôs fim à escala 6x1. As entidades patronais alegam que o prazo para negociações coletivas é insuficiente e pode dificultar a implementação das novas regras.

Ao analisar as ações, o ministro estabeleceu orientações sobre a transição para a jornada de 42 horas semanais, a preservação dos salários, a validade de acordos coletivos e a compensação dos dias de descanso, além de prazos para adaptação de contratos de trabalho e administrativos.

Posição da Câmara

A Câmara concorda com a manutenção do calendário aprovado pelo Congresso, que prevê o início da jornada de 42 horas semanais e dois dias de repouso a partir de 16 de dezembro, mas se posiciona contra seis pontos da decisão cautelar do magistrado.

O que a Câmara quer mudar na decisão de Dino

Jornada de 8h24min: derrubar a autorização para distribuir as 42 horas semanais em jornadas de até 8h24min sem negociação coletiva;

Compensação dos repousos: restabelecer os limites semanais e mensais para a compensação dos dias de descanso;

Regimes diferenciados: retirar a obrigação de o Congresso regulamentar esses regimes em até 180 dias;

Micro e pequenas empresas: afastar o prazo de 180 dias para a criação de regras de adaptação desses empreendimentos;

Contratos com o poder público: restabelecer o prazo de um ano para adaptação dos contratos administrativos que envolvem mão de obra;

Empresas estatais: retirar a extensão da exceção ao controle de jornada para funcionários de estatais que atuam em concorrência com empresas privadas.

A alegação é que a emenda constitucional é resultado de um “amplo debate público e de deliberação parlamentar legítima, concluída por maiorias expressivas nas duas Casas do Congresso Nacional”.

E que, durante o debate no Congresso, propostas para ampliação de prazos foram discutidas durante a tramitação e rejeitadas. Por isso, a emenda deve permanecer válida integralmente, sem as alterações promovidas na decisão de Flávio Dino.

A emenda constitucional foi promulgada pelo Congresso em 16 de outubro. Ela prevê a redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, e garante dois dias de repouso remunerado por semana. A primeira fase começa em 16 de dezembro, com limite de 42 horas semanais.

Julgamento da decisão

Os ministros estão votando desde as 11 horas desta sexta para decidir se confirmam ou modificam as medidas estabelecidas pelo relator, que manteve o início da redução da jornada para 16 de dezembro e definiu as regras da fase de transição.

O primeiro voto foi de Dino, pela manutenção integral da própria decisão. Ele foi acompanhado, na sequência, pelo ministro Alexandre de Moraes. Até a publicação desta reportagem, o placar estava em 2 a 0. Os demais ministros têm até as 11h de segunda-feira (16) para registrar seus votos.

Para que a liminar seja mantida, são necessários pelo menos seis votos favoráveis à decisão.