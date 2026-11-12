Andressa Anholete/Agência Senado Plenário do Congresso Nacional

O Senado aprovou nesta quinta-feira (12), por 45 votos a 31, o texto-base do projeto de ajuste fiscal que poderá reforçar as contas do Governo Federal em até R$ 60 bilhões em 2027. A proposta amplia os mecanismos para bloquear despesas, restringe benefícios tributários e altera regras de crescimento dos gastos públicos.

A votação ainda não foi concluída. Os senadores deixaram para terça-feira (17) a análise dos destaques, que podem modificar trechos da proposta. Depois dessa etapa, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados. Nenhuma das mudanças está em vigor.

O texto aprovado é um substitutivo apresentado por Eduardo Braga (MDB-AM), relator do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026. A proposta original foi apresentada pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Governo poderá bloquear mais despesas

Uma das principais mudanças permite ampliar o bloqueio de gastos federais para alcançar o centro da meta fiscal. Atualmente, o governo dispõe de uma margem de tolerância no cumprimento desse resultado.

O projeto também prevê que o crescimento real das despesas fique limitado a 2% ao ano, em vez dos atuais 2,5%, nos exercícios em que forem acionadas as medidas de contenção fiscal.

A restrição não representa uma redução automática de todas as despesas. Sua aplicação depende das condições previstas na proposta, e os gastos protegidos pela Constituição continuam sujeitos às garantias legais.

O governo também poderá utilizar parte dos saldos disponíveis de recursos vinculados, respeitando as exceções estabelecidas para determinadas áreas.

Embora o governo tenha anunciado inicialmente um efeito de até R$ 60 bilhões em 2027, os cálculos apresentados durante a tramitação apontam uma melhora de R$ 43 bilhões a R$ 54 bilhões no resultado primário, que considera receitas e despesas sem incluir os juros da dívida.

Benefícios fiscais poderão ser reduzidos

Outra parte do pacote afeta empresas que utilizam incentivos tributários, créditos fiscais e regimes especiais de tributação.

O texto prevê redução de benefícios e novas restrições à compensação de tributos, mecanismo pelo qual empresas utilizam créditos reconhecidos pela Receita Federal para abater valores devidos.

Pelas estimativas apresentadas durante a discussão, a redução de 10% dos gastos tributários poderá aumentar a arrecadação em cerca de R$ 15 bilhões.

Durante a negociação, o relator preservou benefícios específicos, incluindo regras relacionadas ao setor de tecnologia da informação, semicondutores e empresas alcançadas pela desoneração da folha de pagamentos.

Também foram mantidos tratamentos especiais para a aquisição de veículos por pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista.

Essas mudanças ainda poderão sofrer alterações durante a votação dos destaques e a análise na Câmara.

Projeto também prevê recursos para o diesel

O ajuste fiscal inclui uma medida com efeitos previstos ainda para 2026.

A proposta abre espaço fiscal extraordinário para financiar parte da subvenção federal ao óleo diesel rodoviário, em meio à alta dos preços internacionais dos combustíveis.

O mecanismo permite tratar parte dessa despesa de forma excepcional para fins de cumprimento da meta fiscal deste ano.

O texto também contém disposições relacionadas à concessão de bolsas de estudo e pesquisa e à utilização de recursos para investimentos considerados estruturantes.

Saúde e supersalários entram no pacote

O projeto altera o tratamento de receitas extraordinárias provenientes da exploração de petróleo e gás no cálculo do piso federal da saúde.

Pelo texto apresentado, essas receitas ficarão fora da base de cálculo até 2030. A mudança poderá reduzir o valor mínimo de aplicação obrigatória em relação ao que seria exigido caso os recursos extraordinários fossem incluídos.

A proposta também estabelece um prazo de 120 dias para que o Congresso examine medidas destinadas a regulamentar pagamentos indenizatórios no serviço público.

Essas parcelas estão no centro das discussões sobre os chamados supersalários, remunerações que podem ultrapassar o teto constitucional por meio de adicionais e indenizações.

O projeto prevê ainda a possibilidade de destinar recursos decorrentes dessas mudanças a investimentos e ações de segurança pública, conforme as condições que vierem a ser aprovadas.

Oposição critica mudanças tributárias e rapidez da votação

A tramitação foi marcada por divergências entre governo e oposição.

Parlamentares contrários ao texto criticaram a possibilidade de aumento da carga tributária para empresas beneficiadas por incentivos fiscais e questionaram os novos instrumentos de bloqueio de despesas.

Também houve reclamações sobre o pouco tempo para analisar a proposta, apresentada na quarta-feira (11) e levada à votação no dia seguinte.

O governo defendeu a necessidade de aprovar regras adicionais para ajudar a cumprir a meta de superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027.

Antes da votação do texto-base, os senadores aprovaram por 40 votos a 38 o requerimento de urgência. O placar apertado permitiu acelerar a análise da matéria, que acabou recebendo 45 votos favoráveis e 31 contrários na votação principal.

Destaques ficaram para terça-feira

O substitutivo aprovado nesta quinta-feira ainda poderá ser modificado.

Na terça-feira (17), os senadores deverão analisar separadamente os dispositivos destacados pelas bancadas. A votação poderá retirar ou alterar pontos que integram o texto-base.

Depois da conclusão dessa etapa, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. Por se tratar de um projeto de lei complementar, serão necessários pelo menos 257 votos favoráveis entre os deputados.

Caso o texto seja alterado na Câmara, terá de retornar ao Senado antes de uma eventual sanção presidencial.



