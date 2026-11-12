Divulgação/BGFA Captura aconteceu no dia 19 de setembro deste ano, no Rio do Peixe, em Sinop, Mato Grosso

Um trairão aimara de 98 centímetros de comprimento rendeu ao pescador esportivo Rodrigo do Nascimento, de 40 anos, o novo recorde nacional de maior captura para a espécie em pesca com caiaque. A marca foi homologada na modalidade de comprimento da categoria Caiaque Absoluto Masculino pela entidade BGFA Recordes.

A captura aconteceu no dia 19 de setembro deste ano, no Rio do Peixe, em Sinop, Mato Grosso. Segundo a entidade, três recordes anteriores foram superados, de 96, 94 e 80 centímetros respectivamente.

pescaria não contava com apoio de guias. Nas imagens divulgadas pelo recorde, Rodrigo aparece segurando o “troféu” no meio do rio, enquanto noutra exibe o peixe sobre a régua de medição, comprovando os 98 centímetros conforme as regras da categoria.

O recorde considera somente o comprimento do animal. O peso não foi informado. A espécie é identificada pelo nome científico Hoplias aimara e popularmente também é conhecida como traíra, anjumara e peixe-lobo.





“Dia fraco” termina com novo recorde

Em breve relato fornecido à BGFA, Rodrigo cita que já trafegava pelo rio a algum tempo no sentido oposto à nascente em uma sessão de pesca com bastante capturas, mas somente indivíduos pequenos.

Com certa surpresa, o pescador diz que finalmente conseguiu fisgar o “gigante”, que precisou de bastante esforço para ser retirado da água e medido.

Estávamos descendo o rio do peixe pescando trairão, estava bom de ação, mas até o momento só peixe pequeno. Até que enfim consegui fisgar esse gigante que deu muito trabalho pra embarcar, esse mostro de trairão Rodrigo do Nascimento, pescador esportivo





Ainda conforme as informações, Rodrigo utilizou uma carretilha “brisa ls marine sport”, vara de pesca tucuna pró 10/20 libras, linha fishermans de 55 libras e isca artificial spinner bait 60upfishing.

Como funciona o reconhecimento

A BGFA é uma empresa que estabelece regras e critérios técnicos para homologar recordes de pesca esportiva. O reconhecimento depende da submissão da captura à avaliação conforme suas normas. A marca anunciada corresponde ao registro validado naquela categoria, e não há comprovação de que seja o maior trairão já capturado em todo o Brasil.