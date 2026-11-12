Reprodução De Pernambuco ao Tocantins, municípios têm histórias que incluem homenagem a Goianésia e denominações registradas desde o período colonial

Goiana fica em Pernambuco, Goianinha no Rio Grande do Norte e Goianá em Minas Gerais. A semelhança com o nome de Goiás se repete em Goianésia do Pará, no Pará, e em Goianorte e Goiatins, no Tocantins . Distribuídos por cinco estados, esses seis municípios guardam histórias distintas por trás de nomes parecidos.

Em parte deles, a ligação com Goiás aparece expressamente nos registros históricos. É o caso da cidade paraense que homenageia Goianésia e do município tocantinense batizado em referência ao antigo norte goiano. Já Goiana e Goianinha têm uma relação entre si documentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em Goianésia do Pará, a escolha do nome teria sido uma condição para a doação de terras. Segundo o histórico publicado pela prefeitura, o proprietário de uma fazenda exigiu que a localidade recebesse o nome de sua cidade natal, Goianésia, em Goiás. A homenagem explica por que os dois municípios compartilham a denominação, diferenciada pela referência ao estado paraense.

O município de Goianésia do Pará foi criado em dezembro de 1991 e instalado em janeiro de 1993. Sua formação também está ligada à abertura da rodovia PA-150, que, conforme o relato municipal, intensificou o povoamento da região.

No Tocantins, Goianorte conserva no nome uma referência à geografia anterior à divisão de Goiás. A prefeitura explica que a palavra resulta da junção de Goiás, sem o “s” final, com “norte”, em homenagem ao então norte goiano. Antes, o povoado era conhecido como Morro do Mato.

A criação do município ocorreu em janeiro de 1988, ainda por lei goiana. Naquele mesmo ano, o desmembramento da porção norte de Goiás deu origem ao Tocantins. Goianorte foi instalado como município em junho de 1989, já no novo estado.

Também no Tocantins, Goiatins tem uma mudança de nome registrada décadas antes da separação territorial. O município chamava-se Piacá e passou a adotar a denominação atual em 1967, por força da Lei estadual nº 6.673, de 5 de setembro daquele ano, conforme a Casa Civil de Goiás.

A história local, apresentada pela prefeitura, remonta a um ponto de travessia utilizado no transporte de sal às margens do Rio Manuel Alves Grande. O comércio ajudou a formar o núcleo que daria origem ao município.

Em Pernambuco, os registros de Goiana recuam ao período colonial. O histórico do IBGE informa que o nome aparece em catálogos da Companhia de Jesus em 1592, sob a forma “Gueena”. Em 1606, o documento já registrava a grafia “Goyana”, anterior à atual Goiana.

O significado, porém, não tem uma explicação única nesse levantamento. O instituto reúne interpretações que associam o nome a gente estimada, mistura ou parentesco e porto ou ancoradouro. Essa diversidade exige cuidado ao atribuir a Goiana a mesma origem do nome de Goiás.

Goianinha, no Rio Grande do Norte, tem uma conexão mais direta com a cidade pernambucana. De acordo com o IBGE, o diminutivo apareceu no século XVIII com o sentido de Goiana Pequena, para diferenciá-la de Goiana Grande, em Pernambuco.

O mesmo histórico registra uma tradição segundo a qual a formação do núcleo populacional estaria ligada a terras concedidas a vendedores ambulantes vindos de Goiana Grande entre 1679 e 1690. O próprio documento ressalva que há divergências sobre o início da ocupação colonial da área.

Em Minas Gerais, Goianá se distingue da cidade pernambucana pelo acento na última sílaba. Localizado na Zona da Mata, próximo a Juiz de Fora, o município teve origem no povoado de Santo Antônio do Limoeiro, segundo a prefeitura.

A denominação aparece como “Goyaná” em registros de 1911 sobre a criação do distrito, então ligado a Rio Novo. A emancipação municipal veio em dezembro de 1995. Goianá permanece como o nome oficial utilizado pelo IBGE e pela administração municipal.



