Reprodução Palácio das Esmeraldas no começo de GoIânia

Petrônia foi o nome vencedor de um concurso promovido em 1933 pelo jornal O Social para batizar a nova capital de Goiás. A sugestão homenageava o interventor Pedro Ludovico Teixeira, mas acabou preterida por Goiânia, oficializada dois anos depois. Entre as alternativas também estavam Anhanguera, Heliópolis, Crisópolis e Tupirama.

Na antiga capital, a história foi diferente. Vila Boa de Goiás chegou a ser a denominação da cidade hoje chamada Goiás. Outros municípios também mudaram de nome: Pirenópolis foi Meia Ponte, Luziânia foi Santa Luzia e Silvânia foi Bonfim. Os casos reúnem tanto propostas que ficaram no papel quanto nomes efetivamente usados e depois substituídos.

Petrônia venceu entre os leitores

O concurso do jornal O Social começou em outubro de 1933, quando a nova capital estava em construção. A convocação perguntava como a cidade deveria se chamar e permitia a participação de pessoas de qualquer idade, sexo ou nacionalidade. O prêmio anunciado era uma assinatura do periódico por dois anos, conforme documentos reproduzidos em estudo publicado na Revista UFG.

A proposta de Petrônia partiu do poeta e juiz de Direito Léo Lynce, que atuava em Pires do Rio. Ao justificá-la, ele relacionou o nome a Pedro Ludovico, aos imperadores Pedro I e Pedro II e ao apóstolo Pedro, segundo o histórico divulgado pela Assembleia Legislativa de Goiás.

O professor Alfredo de Faria Castro, do Colégio Lyceu da cidade de Goiás, apresentou a alternativa Goiânia sob o pseudônimo Caramuru Silva do Brasil. Sua defesa associava a palavra à ideia de uma Nova Goiás, que daria continuidade à história da antiga capital.

Embora Petrônia tenha vencido a consulta entre os leitores, a decisão sobre a denominação coube a Pedro Ludovico. Em 2 de agosto de 1935, o Decreto nº 327 criou o município com o nome de Goiânia. A transferência oficial da capital estadual ocorreu em março de 1937, conforme os registros da Casa Civil de Goiás.

O estudo dos pesquisadores Antón Corbacho Quintela e Luciana Andrade Cavalcante de Castro, publicado pela UFG, reúne outras sugestões, como Americana, Aspirópolis e Petrolândia. Com base nas memórias de Pedro Ludovico, os autores também mencionam nomes apreciados como Eldorado, Liberdade, Goianápolis, Goianésia e Pátria Nova.

Os pesquisadores observam ainda que Goyania já era o título de um poema épico de Manuel Lopes de Carvalho Ramos, publicado em 1896. O trabalho discute essa possível influência, mas ressalta que Pedro Ludovico não deixou uma explicação clara sobre os motivos da escolha.

Vila Boa foi o nome da antiga capital

A atual cidade de Goiás teve origem no Arraial de Sant’Anna, ligado à exploração de ouro no século XVIII. Segundo a prefeitura, a povoação recebeu o nome de Vila Boa de Goiás em 1739.

A denominação Goiás foi adotada quando a vila passou à condição de cidade, em 17 de setembro de 1818. Portanto, Vila Boa pertence à trajetória da antiga capital e não foi uma proposta descartada para batizar Goiânia.

A cidade permaneceu como sede do governo até 1937, quando a capital foi transferida. A mudança da sede administrativa ocorreu mais de um século depois da adoção do nome Goiás.

Meia Ponte, Santa Luzia e Bonfim

Conhecida pelo patrimônio histórico e pelas cachoeiras, Pirenópolis se chamou Meia Ponte. Foi com essa denominação que a localidade recebeu a condição de cidade, em 1853. A alteração para Pirenópolis ocorreu pelo Decreto estadual nº 18, de 27 de fevereiro de 1890, de acordo com o histórico da prefeitura.

Em Luziânia, o nome antigo era Santa Luzia, uma referência à padroeira. A prefeitura informa que o povoamento se desenvolveu em torno da mineração no século XVIII. A denominação atual foi adotada em 31 de dezembro de 1943, pelo Decreto-Lei estadual nº 8.305.

O mesmo decreto alterou Bonfim para Silvânia. Segundo a Câmara Municipal, o nome anterior estava ligado a uma imagem de Nosso Senhor do Bonfim levada por pessoas vindas da Bahia durante a formação do arraial. A nova denominação homenageou a família de Vicente Miguel da Silva e seus descendentes, que ocupavam posições de prestígio na cidade.