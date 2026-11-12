Washington Costa/ASCOM ME Paulo Guedes, ministro da Economia de Jair Bolsonaro

O economista Paulo Guedes, ex-ministro da Economia na gestão de Jair Bolsonaro está sendo processado por uma empresa organizadora de eventos por se ausentar em uma agenda em que ele era apresentado como atração principal, em Teresina, no Piauí. De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, que teve acesso ao processo, a justificativa dada pelo ex-ministro à empresa, após sua ausência, foi a de que não pegava voos com conexão.

A ação tramita no Tribunal de Justiça do Paraná e está em petição inicial. A empresa cobra devolução dos valores pagos, multa contratual e indenização por danos materiais e morais.

A empresa organizadora teria tentado de várias formas viabilizar a presença do economista no evento, mas nenhuma das alternativas funcionou. A necessidade de uma escala entre o Rio de Janeiro e Teresina teria sido o motivo da falta do ex-ministro.

Falta de comunicação

O problema é que, segundo o processo, a empresa teria sido informada sobre a restrição a conexões só depois da realização do encontro. E a Máquina de Vendas Previsivas sustenta que a equipe de Paulo Guedes foi informada sobre a necessidade de escala, antes da organização e divulgação do evento.

O iG tentou contato com a Máquina de Vendas Previsivas Ltda. A reportagem também entrou em contato com a assessoria de Paulo Guedes, em busca de um posicionamento, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto.