Reprodução Guindastes trabalham no lançamento de vigas da Ponte Anêmonas, sobre o rio Itaum e uma área de mangue na zona Sul de Joinville

A Ponte Anêmonas, que vai ligar o bairro Guanabara ao bairro de Fátima, na Zona Sul de Joinville, em Santa Catarina, chegou à marca de 70% das obras concluídas.

Com 182 metros de extensão e traçado em "curva", a estrutura fica sobre o rio Itaum e uma área de mangue. Segundo a prefeitura, as equipes lançaram mais oito vigas nesta segunda-feira (9).

Isso significa que 56 das 72 vigas já foram instaladas. Agora, restam apenas dois vãos para terminar essa etapa.

Reprodução Vista aérea mostra o trecho da Ponte Anêmonas que ainda aguarda as vigas, sobre o rio Itaum e a área de mangue

O plano é concluir a ponte até o fim de dezembro para que a liberação ao tráfego aconteça logo depois que os acessos estiverem prontos, entre fevereiro e março de 2027.

Binário e obras no entorno

Avaliada em R$ 27,6 milhões, a nova ligação terá mão única no sentido bairro-Centro, devido ao binário entre as ruas Anêmonas e Guanabara, que ficará com o sentido contrário.

Reprodução Com traçado em curva, a Ponte Anêmonas atravessa o rio Itaum e vai ligar os bairros Guanabara e Fátima, na Zona Sul de Joinville

No entorno, as ruas Anêmonas, Esteves Júnior, Santo Agostinho e Guilhon Ribeiro estão passando por requalificação e pavimentação, com investimento de R$ 18,2 milhões. A conclusão também está prevista para o início de 2027.



