Secom-MS Militares trabalham na montagem da ponte metálica LSB sobre o Rio do Peixe, em Rio Negro (MS), em abril de 2026

A travessia sobre o Rio do Peixe, na rodovia MS-080, foi interrompida após parte da ponte de concreto ceder durante a passagem de uma carreta bitrem. O acidente ocorreu em um período de chuvas intensas, que acumularam 292,8 milímetros de água na região e agravaram avarias que a Defesa Civil já havia identificado nas cabeceiras da estrutura.

O motorista da carreta saiu ileso, mas o bloqueio da pista forçou moradores e o transporte de cargas a utilizarem um desvio de 32 quilômetros por estradas de terra para conectar Rio Negro a São Gabriel do Oeste.

Diante da emergência, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro foi acionado. A primeira medida ocorreu em 17 de março, com a instalação de uma passadeira flutuante emergencial. Operada até 30 de abril, essa estrutura permitiu que mais de 10 mil pessoas, principalmente moradores locais e estudantes, pudessem atravessar o rio em segurança a pé.

Para restabelecer o tráfego rodoviário de veículos, cerca de 85 militares trabalharam na montagem de uma estrutura modular do tipo Logistic Support Bridge (LSB), movimentando 140 toneladas de material metálico em menos de duas semanas. Com 60 metros de extensão e capacidade para até 40 toneladas, a ponte militar foi liberada para o tráfego em 14 de abril, funcionando no sistema de "pare e siga". Ao longo de seis meses de funcionamento, a estrutura provisória garantiu a passagem segura de mais de 150 mil veículos.

Enquanto a ponte metálica mantinha a rodovia ativa, o Governo de Mato Grosso do Sul contratou a empresa Paulitec Construções para erguer uma nova ponte definitiva de concreto por R$ 13,2 milhões, projetada com 80 metros de extensão e dois metros a mais de altura em relação à antiga. Com a conclusão da travessia permanente no início de novembro, o Exército finalizou a desmontagem dos módulos da ponte LSB no fim de outubro, encerrando a missão na MS-080.