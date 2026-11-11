William Dias/ALMG Certidão de óbito

As certidões de óbito emitidas pelos Cartórios de Registro Civil de todo o Brasil passarão a informar quando uma pessoa morrer em decorrência ou no contexto de uma intervenção de órgãos de segurança pública.

A medida, aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), busca facilitar o reconhecimento de direitos pelos familiares das vítimas e ampliar a produção de dados estatísticos sobre essas ocorrências, que atingem sobretudo a população jovem, negra e periférica, como destacou o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin.

Atualmente, os registros de óbito de pessoas mortas em intervenções policiais costumam apresentar apenas a causa médica do falecimento, sem identificar as circunstâncias em que ele ocorreu. Com a nova regulamentação, os Cartórios de Registro Civil terão procedimentos padronizados para acrescentar essa informação. O dado será complementar e não substituirá a causa da morte atestada pelo médico.

Em 2025, o Brasil registrou 6.602 mortes decorrentes de intervenções policiais, uma média de 18 pessoas por dia, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A Bahia concentrou o maior número de ocorrências, com 1.570 mortes.

A resolução estabelece uma classificação padronizada: “Morte não natural, violenta, ocorrida em decorrência ou no contexto de intervenção de órgão de segurança pública, nos termos do título apresentado”. A norma também proíbe o uso de expressões consideradas estigmatizantes nos registros, como “auto de resistência”, “resistência seguida de morte” e “confronto”.

Famílias poderão solicitar alteração em registros antigos

A norma também permite a retificação de certidões antigas para incluir informações sobre as circunstâncias de mortes ocorridas antes da nova regulamentação.

Para solicitar a alteração, os familiares ou outras pessoas legitimadas deverão apresentar documentos previstos pela norma, como decisões judiciais definitivas, relatórios finais de comissões da verdade oficialmente constituídas e atos formais de reparação que identifiquem individualmente a vítima e o contexto do falecimento.

Quando a família já possuir documentação suficiente, o procedimento poderá ser realizado diretamente no Cartório, sem necessidade de nova autorização judicial. Caso contrário, será possível solicitar o reconhecimento judicial das circunstâncias da morte, inclusive com base em indícios como boletins de ocorrência, laudos periciais, depoimentos de testemunhas e relatórios de organismos de direitos humanos. O Ministério Público e a Defensoria Pública também poderão requerer a abertura do procedimento, especialmente em situações de vulnerabilidade.

A medida alcança ainda os casos de morte presumida, quando uma pessoa desapareceu em decorrência ou no contexto de uma intervenção de órgãos de segurança pública e teve sua morte judicialmente declarada. Nessas situações, a informação sobre as circunstâncias do desaparecimento será incluída no campo relativo à causa da morte.

Uma certidão de óbito não é apenas um documento que formaliza uma morte. Ela também preserva a história daquela pessoa e permite que sua família exerça direitos. Ao incorporar informações oficialmente reconhecidas sobre as circunstâncias do falecimento, o Registro Civil contribui para que esses documentos sejam mais completos, respeitem a memória das vítimas e evitem que os familiares precisem comprovar repetidamente fatos já reconhecidos. Gustavo Renato Fiscarelli, secretário-geral da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil)









Além da mudança nos documentos, a regulamentação prevê a criação de uma base nacional de dados sobre essas ocorrências. O Operador Nacional do Registro Civil de Pessoas Naturais (ON-RCPN) terá 90 dias, contados a partir da publicação da resolução, para criar um campo específico na Central de Informações do Registro Civil (CRC). Os cartórios deverão comunicar os registros e as retificações realizados, permitindo a consolidação das informações em um painel público nacional.

A lavratura do registro e a emissão da certidão de óbito são gratuitas. No caso das retificações, poderá haver cobrança, exceto quando houver gratuidade concedida judicialmente ou isenção prevista em legislação estadual. A resolução entrará em vigor na data de sua publicação oficial.