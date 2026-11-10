Divulgação Ponte Affonso Penna sobre o Rio Paranaíba, entre Goiás e Minas Gerais

A Ponte Pênsil Affonso Penna, que liga Itumbiara, em Goiás , a Araporã, em Minas Gerais, nem sempre esteve no mesmo ponto do Rio Paranaíba. Em 1974, sua estrutura metálica foi desmontada e remontada cerca de 2,5 quilômetros rio abaixo, conforme o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A mudança ocorreu durante a construção da Usina Hidrelétrica de Itumbiara. Furnas precisava ligar a vila dos engenheiros, na margem goiana, à vila operária, no lado mineiro, e decidiu reaproveitar a ponte. As peças de ferro e aço foram desmontadas, recuperadas e transportadas em barcaças até o novo local.

Naquele momento, a Affonso Penna já havia sido desativada após a construção da Ponte Ciro de Almeida, na BR-153, na década de 1960. A transferência deu uma nova função à ponte, que passou a atender às necessidades de circulação das obras da hidrelétrica.

Remanescentes dos apoios originais de pedra ficaram no antigo local da travessia. Na nova posição, a estrutura metálica passou a se apoiar em bases de concreto, diferença registrada durante a discussão do tombamento pelo Iphan.

Antes de ser transportada pelo Paranaíba, a ponte havia percorrido um caminho ainda mais longo. Sua estrutura de ferro foi fabricada na Alemanha e chegou ao Brasil de navio. Segundo a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), as peças desembarcaram no Rio de Janeiro, seguiram de trem até Araguari, em Minas Gerais, e completaram o percurso até a divisa com Goiás em carros de boi.

A Prefeitura de Itumbiara lembra que a inauguração da ponte foi em 15 de novembro de 1909, quando o município ainda se chamava Santa Rita do Paranaíba.

Uma ponte pênsil descreve seu sistema de sustentação: cabos principais de aço recebem os pendurais, elementos que sustentam o tabuleiro, a superfície por onde ocorre a travessia.

A história da Affonso Penna também está ligada aos conflitos de 1930 e 1932. O historiador Sidney Pereira de Almeida Neto e aponta para perfurações de bala na ponte são atribuídas aos confrontos da Revolução Constitucionalista de 1932.

Em 29 de novembro de 2012, o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural aprovou o tombamento da ponte e dos remanescentes de sua localização original.

A conservação da estrutura, porém, tem exigido intervenções. Em 2022, uma equipe da Faculdade de Engenharia Civil da UFU concluiu um projeto de recuperação estrutural e o entregou à Prefeitura de Araporã.

Em abril de 2026, a Prefeitura de Itumbiara informou que duas licitações para a restauração haviam terminado sem empresas interessadas. A administração reconheceu que a responsabilidade pela revitalização é compartilhada entre os dois municípios e afirmou, naquele momento, que estudava alternativas para contratar os serviços.



