Divulgação/governo de Rondônia Outras duas ações já estão previstas, uma no Parque Estadual Ilha das Flores e outra no Parque Estadual de Corumbiara

Pescadores participaram de ação do governo de Rondônia para realizar uma pesca de controle populacional do pirarucu na Reserva de Fauna Pau D’Óleo, no Vale do Guaporé. 48 peixes foram capturados totalizando 1,5 tonelada de pescado durante a ação, que se iniciou no dia 28 de outubro e terminou no dia 6 de novembro.

Conforme o governo de Rondônia, o objetivo da ação era reduzir a população do animal em locais onde ele não é encontrado naturalmente, para proteger peixes nativos e garantir o equilíbrio do ecossistema.

Ao mesmo tempo, buscamos envolver as comunidades que vivem nessas regiões, reconhecendo seu papel fundamental e promovendo alternativas que conciliem proteção ambiental e geração de renda Marco Antonio Lagos, Secretário da Sedam-RO

A iniciativa contou com a ajuda de pescadores da Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-10-RO e foi a primeira etapa de pescas de controle da espécie na reserva.

Outras duas ações já estão previstas, uma no Parque Estadual Ilha das Flores e outra no Parque Estadual de Corumbiara.

manimiranda Pirarucu adulto pode passar de 2 metros de comprimento

As ações fazem parte de um plano criado com base em conhecimentos técnicos e na participação e experiência de pescadores para combater a presença do pirarucu em unidades de conservação do Vale do Guaporé.

O projeto segue normas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ) que descrevem a espécie como invasora, permitindo a pesca, captura e o abate como medidas de controle.

A norma foi publicada em 17 de março deste ano. O projeto é conduzido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam).





Ameaça e ameaçado

O pirarucu (Arapaima gigas) é o maior peixe de escama de água doce do mundo, podendo ultrapassar dois metros e pesar quase 300 quilos. Diferente da maioria dos peixes, precisa do ar da superfície para respirar.

Isso porque o animal usa a bexiga respiratória de forma similar a um pulmão. A característica o torna vulnerável à pesca predatória, fator que motivou a entrada da espécie em listas de ameaçadas de extinção.

Com isso, apesar de ser considerado uma espécie invasora em Rondônia, o pirarucu também está incluso em medidas de conservação.

Um modelo de manejo sustentável começou a ser colocado em prática em 1999 na região do Rio Solimões obteve sucesso no crescimento da população.

Após as ações, a população manejada cresce cerca de 25% ao ano e tamanho médio dos peixes capturados aumentou de 1,27 metro em 1998 para 1,80 metro em 2022.