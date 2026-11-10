Gustavo Lima/STJ Luís Felipe Salomão, presidente do CJF e do STJ, havia pedido crédito extra para pagamento de benefícios a servidores do judiciário

A Justiça Federal desistiu nesta terça-feira (10) de pedir R$ 208,9 milhões extras ao governo federal para pagar benefícios a juízes e servidores, conhecidos como penduricalhos.

Em ofício enviado à Advocacia-Geral da União (AGU), o presidente do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Luís Felipe Salomão, afirma que uma revisão do orçamento encontrou recursos para cobrir as despesas de 2026. Segundo o ministro, o dinheiro disponível para pagamentos aumentou com a entrada de novas receitas e a sobra de valores que seriam usados em despesas que não foram feitas. Com isso, o Conselho concluiu que não precisará de uma verba adicional para cumprir os pagamentos.

No documento enviado ao advogado-geral da União, Jorge Messias, Salomão ainda pediu que a desistência fosse informada aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) responsáveis pelas ações que autorizaram os pagamentos de benefícios acima do teto constitucional.

Pedido inicial era de R$ 533 milhões extras

Em 03 de novembro o Conselho da Justiça Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR) entraram com um pedido conjunto para receber cerca de R$ 533 milhões adicionais do governo federal para os pagamentos de benefícios.

Na ocasião, a Justiça Federal estimou que precisaria de R$ 208,9 milhões para cobrir os gastos. Já a PGR calculou que seriam necessários outros R$ 324 milhões.

O recuo anunciado nesta terça-feira, porém, diz respeito apenas à parcela solicitada pela Justiça Federal e não representa o cancelamento do pedido feito pelo procurador geral da república.





Decisões do STF motivaram pedidos de recursos

Em março de 2026, o STF estabeleceu regras para o pagamento de benefícios a integrantes da magistratura e do Ministério Público ao julgar ações que discutiam os salários e benefícios das duas categorias. Na ocasião, os ministros reafirmaram que o teto constitucional é de R$ 46.366,19. Também determinaram que uma lei nacional estabeleça quais pagamentos podem ficar de fora desse limite.

Entre eles estão as chamadas verbas indenizatórias, valores destinados a compensar despesas do exercício de uma função. A decisão também estabeleceu limites adicionais de até 35% para essas verbas. Ainda em julho, os ministros determinaram que os órgãos passassem a pagar a Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira (PVTAC), inclusive a aposentados e pensionistas. O benefício prevê mais um adicional de 5% sobre o salário a cada cinco anos de exercício em atividade jurídica, limitado a 35%. Com a combinação das duas regras, os rendimentos poderiam ultrapassar o teto constitucional em pelo menos 70%.

Após as decisões, os órgãos informaram à AGU que o orçamento previsto para 2026 não seria suficiente para cobrir todas as despesas. Diante disso, a Advocacia-Geral da União levou a questão ao STF e pediu esclarecimentos sobre como cumprir as determinações da Corte sem ultrapassar os recursos disponíveis. A AGU ainda pediu que os ministros indicassem quais medidas poderiam ser adotadas para garantir o dinheiro necessário aos pagamentos.