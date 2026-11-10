Reprodução Projeto do trem entre Brasília e Luziânia segue em análise na ANTT, sem previsão de edital

O projeto do trem de passageiros entre Brasília e Luziânia , em Goiás, permanece em fase preliminar e não tem previsão de edital na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Enquanto o órgão federal analisa os estudos, o subsecretário de Políticas para Cidades e Transporte de Goiás, Miguel Angelo Pricinote, aponta dificuldades para adaptar a ferrovia ao transporte cotidiano de passageiros e defende o BRT como alternativa mais viável para o Entorno Sul.

Em resposta ao iG, a ANTT informou que avalia o material encaminhado pelo Ministério dos Transportes. “Como essa análise ainda está em andamento, não há parâmetros consolidados sobre investimento, traçado, pontos de embarque e desembarque ou capacidade de transporte”, afirmou.

A agência disse que, em articulação com o ministério, vai definir as verificações necessárias junto a outros órgãos e governos, considerando os impactos sobre o transporte do Entorno de Brasília. “Também está em avaliação o procedimento para eventual publicação de edital, ainda sem previsão”, acrescentou.

Para Pricinote, da Secretaria-Geral de Governo de Goiás (SGG), iniciativas para melhorar a mobilidade são bem-vindas, mas o trem exige “muita cautela e realismo técnico”. Segundo ele, a linha foi construída na década de 1960 para transportar cargas, e os trilhos e dormentes estão obsoletos para uma operação diária de passageiros.

“Para operar passageiros com segurança e frequência metropolitana, não basta colocar o trem no trilho: seria necessário praticamente reconstruir a via permanente e instalar um sistema moderno de sinalização para conviver com o fluxo de cargas”, afirmou o subsecretário.

Ele também aponta limitações no traçado. Em sua avaliação, as curvas fechadas reduziriam a velocidade média e tornariam o tempo de viagem pouco competitivo em relação ao ônibus expresso. Pricinote cita ainda dezenas de cruzamentos em nível — onde ruas e trilhos se encontram na mesma altura — em áreas urbanas como Valparaíso de Goiás e Jardim Ingá, em Luziânia.

“Outro ponto é que o trilho passa longe de vários polos onde a população realmente mora e trabalha hoje, que cresceram margeando a BR-040, e ainda desembarca o usuário na antiga Rodoferroviária, exigindo novos transbordos em Brasília”, disse.

A ausência de previsão na ANTT não confirma o calendário informado pelo Ministério dos Transportes ao Metrópoles, em reportagem publicada nesta segunda-feira (9). A pasta anunciou expectativa de edital em 2027. Na Mensagem ao Congresso Nacional de 2026, o governo havia previsto o leilão do serviço ainda neste ano. A nota encaminhada pela agência não explica a mudança no cronograma.

Em abril, o ministro dos Transportes, George Santoro, havia declarado que o projeto estava pronto, conforme registro do Metrópoles. Na ocasião, afirmou também que a pasta estava prestes a assinar um acordo com o Exército para retomar a área da antiga Rodoferroviária. Questionada sobre a formalização desse acordo, a ANTT não abordou o assunto na resposta.

Um acordo de cooperação técnica disponível no site da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) contempla estudos e ações para implantar veículos leves sobre trilhos (VLT) em aproximadamente 60 quilômetros, entre Luziânia e a Rodoferroviária de Brasília, com aproveitamento da malha utilizada para cargas.

Em setembro, o corredor foi incluído em uma carteira federal de trechos ferroviários de menor extensão, chamados de shortlines, previstos para chamamento público. O modelo admite investimentos públicos e privados na recuperação das linhas, mas não estabelece um orçamento definitivo para o trem Brasília–Luziânia.

Pricinote afirma que a condução do projeto ferroviário cabe à União e que Goiás participa como parceiro institucional, fornecendo dados técnicos e estudos por meio da SGG e da Secretaria do Entorno. Paralelamente, o Estado e o governo federal desenvolvem o BRT Sul do Entorno, sistema de ônibus em corredor exclusivo.

Segundo o subsecretário, a proposta do BRT prevê 28 quilômetros ao longo da BR-040, entre Luziânia e Santa Maria, no Distrito Federal. “Ou seja, o trem pode somar lá na frente, mas a solução estruturante, mais rápida e viável para o cidadão hoje é o BRT”, avaliou.

O BRT também depende de etapas para sair do planejamento. Em comunicado publicado em 27 de outubro, o governo goiano anunciou a conclusão do estudo de viabilidade e a previsão de início das obras no primeiro semestre de 2027. Naquele momento, ainda estava pendente a negociação final de um termo de compromisso com a União para viabilizar os recursos. A licitação das obras e as contratações dependiam dessa liberação e do cumprimento dos procedimentos administrativos.