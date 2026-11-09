Reprodução/ANVFEB-PE Joaquim Patrício de Araújo recebeu uma escultura em homenagem pela vida dedicada à Pátria brasileira durante cerimônia pelo 108º aniversário

Joaquim Patrício de Araújo nasceu em 1918 e, das inúmeras vivências que coleciona na vida, a participação na Segunda Guerra Mundial torna seu centésimo oitavo aniversário um marco ainda mais único e especial.

Joaquim foi um dos pracinhas, soldados e militares brasileiros que lutaram ao lado dos Aliados pela Força Expedicionária Brasileira (FEB), sendo o mais antigo veterano brasileiro vivo.

O militar foi homenageado pela Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira - Seção Pernambuco (ANVFEB-PE) pelo aniversário, feito no dia 22 de agosto deste ano.

A cerimônia destacou o serviço prestado ao país e à sociedade. Joaquim guerreou na Itália, em confronto direto com soldados nazifascistas em 1944, aos 26 anos de idade.

De acordo com o Museu Militar do Forte do Brum, o idoso nasceu em Angélica, Pernambuco, e deixou a terra natal para alistamento militar em 1943. No ano seguinte, integrou o 1º Regimento de Infantaria, conhecido como Regimento Sampaio, para ingressar na Segunda Guerra Mundial.

Conforme dados do Censo Permanente da FEB, 25,334 soldados foram enviados à campanha da Itália. O conflito deixou 457 mortos, além de 23 desaparecidos e 35 prisioneiros dos inimigos.

Até fevereiro de 2025, 42 expedicionários seguiam vivos, sendo o mais velho, justamente, Joaquim.





Batalha do Monte Castello e vida “comum”





Joaquim participou da batalha do Monte Castello, palco da participação brasileira no conflito europeu, ao norte da Itália, ao longo de três meses.

Segundo a Agência Senado, o Regimento Sampaio foi o mais sangrento dos brasileiros durante a guerra. No primeiro dos cinco ataques, 33% dos integrantes morreram ou ficaram foram de condições de combate. 188 soldados do foram mortos por bala, além de 1.150 feridos baixados aos hospitais.

O combate foi travado em uma região montanhosa com frio rigoroso. Em fevereiro de 1945, a vitória dos Aliados abriu caminho para ataques contra o regime nazifascista na Itália e marcou na história a participação dos pracinhas na Europa.





Joaquim Patrício retornou ao Brasil após a vitória e retomou a vida “comum” enquanto sobrevivente e veterano de guerra. Ele trabalhou no Departamento Nacional de Endemias Rurais e no Porto do Recife.

Em 1948, se casou com Dona Carmelita Alves de Araújo, com quem compartilhou 76 anos de casamento. Ela faleceu em 2024, ano em que o supercentenário completou 100 anos.

O casal constituiu uma família que hoje reúne quatro filhos, seis netos e quatro bisnetos. Joaquim ainda vive com os familiares.

Segundo informações de Iara Souza, representante da Longevi Quest no Brasil, entidade que registra as pessoas mais velhas do mundo em um banco de dados, as pesquisas se iniciam com pessoas com 108 anos de idade, a dois anos de se tornarem “supercentenários”.

Joaquim é a 54ª pessoa viva mais velha no Brasil, segundo dados da entidade de julho de 2026, ainda anteriores ao aniversário de 108 anos.