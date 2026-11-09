Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil Congresso Nacional

Sete organizações cobraram nesta segunda-feira (09) que o governo federal e o novo Congresso Nacional coloquem o combate aos supersalários no serviço público entre suas prioridades.

Em manifesto conjunto, as entidades apontam que 67,3 mil servidores receberam, em 2025, pelo menos R$ 24,3 bilhões acima do teto constitucional. O documento destaca que esses pagamentos beneficiam apenas 1,34% dos servidores com valores que ultrapassam o limite. Os outros 98,66% têm remuneração dentro do teto.

Na avaliação das organizações, a diferença entre os salários pagos a essas categorias prejudica a confiança da população no poder público e aumenta a desigualdade dentro do próprio serviço público.

Para mudar esse cenário, as entidades defendem uma lei nacional que estabeleça regras para os pagamentos que podem ficar fora do teto, além de critérios mais rígidos para a concessão de benefícios e maior transparência sobre as remunerações em todos os níveis do governo.

O documento é assinado pelo Instituto República, Associação Fiquem Sabendo, Livres, Centro de Liderança Pública (CLP), Transparência Brasil, Movimento Pessoas à Frente e Transparência Internacional Brasil

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Entidades criticam decisão do STF sobre o teto

As organizações também questionam os efeitos de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os limites de remuneração no serviço público. Em março de 2026, a Corte reafirmou que o teto constitucional é de R$ 46.366,19 e determinou que uma lei nacional estabeleça quais pagamentos podem ficar de fora desse limite.

Entre eles estão as chamadas verbas indenizatórias, valores pagos para compensar despesas relacionadas ao exercício de uma função. Quando se enquadram nos critérios previstos em lei, esses recursos não entram no cálculo do teto salarial.

O problema é que a decisão do Supremo também estabeleceu dois limites adicionais de 35%, um para as verbas indenizatórias e outro para valores ligados ao tempo de carreira. A combinação dessas regras abriu espaço para que integrantes da magistratura e do Ministério Público recebessem pelo menos 70% acima do teto constitucional.





11 propostas para conter supersalários

As organizações defendem que uma lei nacional estabeleça critérios objetivos para definir quais valores podem ser pagos além do teto e quais devem ser incluídos no limite.

Segundo pesquisa Datafolha encomendada pelo Movimento Pessoas à Frente, 83% dos brasileiros são favoráveis à criação de regras efetivas para controlar os salários no serviço público.

Veja abaixo as propostas das organizações:

"Assim, defendemos como requisitos para o efetivo combate aos supersalários:

A aprovação de legislação nacional que estabeleça critérios claros, objetivos e restritivos para a classificação de verbas remuneratórias e indenizatórias; A caracterização das verbas indenizatórias exclusivamente como aquelas de natureza reparatória, de caráter eventual, individual e transitório, previstas em lei nacional e submetidas a limite pré-estabelecido por período; A submissão ao teto constitucional de todas as parcelas de natureza remuneratória, independentemente de sua denominação; A correta incidência de Imposto de Renda sobre rendimentos que configurem acréscimo patrimonial; A criação de mecanismos robustos de transparência e padronização das informações remuneratórias; A vedação à criação de benefícios por ato administrativo, incluindo resoluções de conselhos superiores, exigindo-se previsão legal expressa para qualquer adicional; A limitação e regulamentação rigorosa de pagamentos retroativos, com critérios objetivos, marcos temporais definidos e análise de impacto orçamentário; além de auditoria rigorosa sobre pagamentos já autorizados. A responsabilização funcional e administrativa por atos que autorizem pagamentos acima do teto sem amparo em lei em sentido estrito; A vedação a mecanismos automáticos de vinculação remuneratória entre carreiras distintas, salvo correlação expressamente prevista no art. 129 § 4º da CF, e a mensuração dos impactos financeiros globais na concessão de benefícios e reajustes para carreiras com equiparação reconhecida pela Suprema Corte; A instituição de uma Comissão Independente de política salarial, integrada por quadros técnicos e responsável por definir parâmetros e políticas de remuneração, realizar avaliações ex ante, reduzir a captura e dar transparência ao processo decisório. O estabelecimento de critérios de governança, de controle e de operacionalização dos honorários de sucumbência, que devem ser transparentes e estritamente restritos ao teto constitucional, somado às demais remunerações em todos os níveis da federação.

As organizações signatárias colocam-se à disposição para contribuir tecnicamente para o debate."